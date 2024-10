Malika Ayane torna in tour: le date nei teatri

Malika Ayane torna in tour e lo fa con undici date, di cui quella di Milano al Dal Verme già soldout, che la porteranno in alcuni dei più prestigiosi teatri italiani. La cantautrice porterà sul palco i successi di oltre 15 anni di carriera, compreso l’ultimo singolo ‘Sottosopra’.

Un ritorno, quello della cantautrice milanese, molto atteso da migliaia di fan in tutta Italia e un tour che si preannuncia ad alto tasso di emozioni ed energia. Il tour di Malika Ayane prenderà il via esattamente tra un mese, ovvero il 7 novembre, al Teatro Italiano di Gallipoli con la data zero. Soltanto tre giorni dopo si riparte, questa volta dall’estremo nord ovvero Trento per poi scendere e arrivare sino a Napoli, dove si chiuderà il suo giro d’Italia.

Le date di ‘Malika Ayane a teatro 2024’

7 NOVEMBRE 2024 - GALLIPOLI (LE) - TEATRO ITALIANO - DATA ZERO

10 NOVEMBRE 2024 - TRENTO - AUDITORIUM SANTA CHIARA

13 NOVEMBRE 2024 - TORINO - TEATRO COLOSSEO

15 NOVEMBRE 2024 - MILANO - TEATRO DAL VERME // SOLD OUT

16 NOVEMBRE 2024 - MESTRE (VE) - TEATRO TONIOLO

18 NOVEMBRE 2024 - BOLOGNA - TEATRO CELEBRAZIONI

23 NOVEMBRE 2024 - SPOLETO (PG) - TEATRO NUOVO MENOTTI

27 NOVEMBRE 2024 - FIRENZE - TEATRO PUCCINI

29 NOVEMBRE 2024 - SENIGALLIA (AN) - TEATRO LA FENICE

30 NOVEMBRE 2024 - ROMA - AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA