Luca Calvani: la ex moglie, la figlia e l’attuale compagno. Carriera e vita privata

Nato a Prato il 7 agosto 1974 sotto il segno del Leone, Luca Calvani è oggi un personaggio televisivo conosciuto soprattutto tra i fedelissimi spettatori di Real Time, dove è entrato in tempi non sospetti per prendere parte all’amata trasmissione 'Cortesie per gli ospiti'. Alle spalle, in realtà, Calvani ha anche una carriera nel mondo del cinema, e in quello della moda e una storia personale molto interessante. Ecco dunque tutte le curiosità su di lui.

Chi è Luca Calvani

In un primo momento, dopo essersi diplomato come perito tessile presso l’istituto Buzzi della sua città, Prato, Luca Calvani decide di fare i bagagli e di partire per gli Stati Uniti: sarà New York la città che lo accoglierà per qualche anno, nella Grande Mela infatti Calvani inizierà a lavorare in un’azienda tessile. Il suo percorso inizia a virare però quasi da subito verso un altro ambito, lo showbiz: Calvani comincia così a studiare recitazione, frequentando il prestigioso Actor’s Studio. Al suo ritorno in Italia il suo percorso proseguirà poi presso l’Accademia di Recitazione Silvio d’Amico, un’esperienza che nell’immediato gli varrà la partecipazione ad alcuni fotoromanzi, ma anche a diversi spettacoli teatrali. Nello stesso periodo, inoltre, inizierà a lavorare come modello, sfilando sulla passerella.

L’esordio vero e proprio al cinema lo farà qualche tempo dopo nel 2000, debuttando con un piccolo ruolo nel film ‘Al momento giusto’ di Giorgio Panariello; lo stesso anno, nel frattempo, partecipa anche al suo primo progetto televisivo, la nota serie tv ‘Distretto di polizia’, dove per una puntata interpreterà un ruolo di spicco. In breve tempo, si aprono per lui le porte del cinema: nel 2001 vedremo Luca Calvani con un piccolo ruolo nel film ‘Le fate ignoranti’ di Ferzan Ozpetek al fianco di Stefano Accorsi e, sempre nello stesso anno, anche nella celeberrima serie ‘Sex and the city’, al fianco di Sarah Jessica Parker. I primi anni 2000, per il resto, saranno per lui soprattutto dedicati alle fiction e alle miniserie tv: Luca Calvani reciterà in questo periodo, tra le altre cose, in ‘Carabinieri’, ‘La freccia nera’ e nella sitcom ‘Quarto piano scala a destra’ su Rai Educational.

Nella stagione televisiva 2004-2005 prende inoltre parte a ‘Uomini e Donne’ su Canale 5 e l’anno successivo è tra i concorrenti del reality show di Rai 2 ‘L’isola dei famosi’, che riesce a vincere davanti a Claudio Chiappucci e a Marina Occhiena. Nel corso del reality, Calvani costruisce un rapporto speciale con la soubrette Sara Tommasi, da molti considerato in qualche modo “sospetto”, anche se lui ha sempre negato il suo eventuale interesse sentimentale nei confronti della concorrente.

Gli anni più recenti: tra fiction e grande schermo

Luca Calvani porterà avanti la sua carriera da attore partecipando anche a molti altri spettacoli e show nel corso degli anni. Tra i più importanti si ricordano certamente ‘Tutti pazzi per amore’, Don ‘Matteo 7’, ‘Ho sposato uno sbirro’ e ‘Il Commissario Manara’. L’attore ha anche avuto l’occasione di tornare a recitare oltreoceano, prendendo parte a 11 episodi della nota soap opera ‘Beautiful’ tra il 2012 e il 2013. Tra i progetti internazionali più importanti a cui abbia preso parte vale inoltre ricordare ‘To Rome with Love’, il film di Woody Allen ambientato nella capitale e uscito nel 2012.

A marzo di quest’anno, inoltre, Luca Calvani ha fatto il suo debutto in veste di regista: il 9 marzo 2023 è infatti uscito in tutte le sale ‘Il cacio con le pere’ , la storia di Fosco e Fred, due fratelli con un rapporto piuttosto problematico che impareranno presto a conoscersi e ad apprezzarsi a vicenda a causa di una convivenza forzata.

La svolta di ‘Cortesie per gli ospiti’

Dopo aver lavorato come inviato per ‘Ogni mattina’ di Sky, con la conduzione di Adriana Volpe e Alessio Viola, Luca Calvini entra ufficialmente a far parte del team della rete Discovery, dove inizia a lavorare come uno dei tre giudici del format ‘Cortesie per gli ospiti’ al fianco di Csaba della Zorza e Roberto Valbuzzi. In questo contesto, Calvani ha così preso il posto del collega Diego Thomas, interpretando il ruolo del giurato esperto di architettura e arredamento di interni.

La trasmissione di Real Time, in onda fin dal 2005, vede due coppie sfidarsi a cena: i partecipanti devono convincere la temibile giuria di essere dei perfetti padroni di casa e vengono giudicati da questi ultimi in base a com’è fatta la casa dove scelgono di organizzare l’incontro, in base al bon ton e, ovviamente, anche in base alla qualità del cibo che propongono ai loro invitati.

Il colpo di scena: dal matrimonio al coming out

La prima storia d’amore importante di Luca Calvani è stata quella con Francesca Arena, la ex moglie con cui è rimasto sposato dal 2000 al 2016 e dalla quale ha anche avuto una figlia, Bianca, venuta al mondo nel 2009. Dopo la fine del matrimonio, Luca Calvani ha però deciso di fare pubblicamente coming out, rivelando ai suoi follower di essere gay con un romantico post pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale (“Il tempo si ferma e vedo solo luce. Noi. #2196days” aveva scritto Calvani sul social, a corredo di uno scatto al fianco del compagno). Dal 2016 Calvani è dunque felicemente fidanzato con un altro uomo, Alessandro Franchini, di professione imprenditore. I due sono spesso apparsi sui rispettivi social insieme, felici e innamorati, nonostante Franchini sia molto attento alla sua privacy e lontano dalle luci dei riflettori.

Oggi Luca Calvani sembra aver temporaneamente messo da parte la recitazione per dedicarsi ad altri progetti. Oltre a 'Cortesie per gli ospiti', a cui continua a partecipare, l’attore e modello si occupa soprattutto della produzione di gin e cura un piccolo agriturismo, ‘Le Gusciane’, proprio insieme a Franchini. La coppia oggi vive insieme in Toscana insieme all’adorabile cagnolina Mafalda, che sovente spunta nei video e nelle foto che i due uomini caricano online.