Laura Pausini, nuova data del tour al Forum di Assago

Laura Pausini raddoppia. Il suo World Tour Winter 2024 sta facendo registrare numeri da capogiro - e ospiti di grande rilievo, basti pensare che tra il pubblico del live di Los Angeles c'era anche l'amico Tiziano Ferro - e la star di Solarolo insieme al proprio staff hanno deciso di aggiungere nuove date al calendario dei concerti. Aggiungendo due appuntamenti a quelli già previsti a Londra e a Milano.

Laura Pausini si esibirà infatti il 4 e 5 novembre all'O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra, mentre al Forum di Assago le date sono quelle del 27 e del 28 novembre. Salgono così a quota sei le date a Milano solo nell’arco del 2024.

Una consacrazione ulteriore per una star ormai da tempo diventata di levatura mondiale e che da anni porta l'italianità artistica nel mondo.

La cantautrice è attualmente impegnata nella parte americana del tour: dalle date sold out di Houston e Los Angeles a quelle di Orlando, Miami, Chicago, per arrivare all’ultima tappa storica al Madison Square Garden di New York il 6 aprile, dove si esibirà in 5 lingue per festeggiare i suoi 30 anni di carriera oltreoceano.

Il Laura Pausini World Tour Winter 2024 farà tappa anche a Eboli, Bari, Roma, Livorno, Pesaro, Milano, Torino, Marsiglia, Malaga, Pamplona, Ginevra, Basilea, Monaco, Sofia, Belgrado, Lubiana e Messina. I biglietti di tutte le date del tour di Laura Pausini sono disponibili sulle piattaforme online.