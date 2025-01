Jenny di Temptation Island: a Verissimo la fine della storia con Tony

Fra Jenny Guardiano e Tony Renda è finita. Ad annunciarlo è stata poco tempo fa la stessa Jenny sui social network rispondendo ad alcune segnalazioni di comportamenti di certo non irreprensibili da parte di Tony: “Lo faceva prima, lo fa adesso, non cambia niente. Grazie per avermi illuminata e per aver mandato le vostre conversazioni. Va bene così. Grazie per la comprensione, buona serata”. Il suo “Ricomincio da me”, pubblicato rigorosamente sui social network ha quindi poi chiarito che la relazione è finita. Almeno per ora.

Oggi, sabato 25 gennaio, dalle 16.30 Jenny Guardiano è ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5 e parlerà tanto della turbolenta relazione con il dj quanto del difficile momento che sta vivendo a causa della scomparsa del padre avvenuta solo un mese e mezzo fa. “Purtroppo ci hai lasciato, hai sofferto tanto papà… un brutto cancro ti ha portato via da noi, ma tu hai lottato tanto e sei stato fortissimo. Eri l’amico do tutti, una persona solare, simpatica, disponibile, scherzoso… avventuriero e con tanto coraggio. La distanza ci separava, ma l’amore che provavo per te andava oltre. Ho preso tanti aerei per te papà, nonostante la mia paura, per starti vicino, per tenerti la mano e per non farti sentire solo. Papà eri il mio migliore amico, sapevi tutto di me. Eravamo innamorati l’uno dell’altra. Non sentirti mai in colpa per la distanza che ci ha separato, sono crescita più forte, nel bene e nel male. Adesso hai smesso di soffrire… è stata dura, ti prego tienimi per sempre la mano papà. Ti amo” ha scritto a dicembre su Instagram Jenny.

La ragazza è diventata nota al pubblico di Temptation Island per la sua partecipazione alla penultima edizione del reality show, quella estiva, insieme proprio all’allora fidanzato Tony Renda. Dopo il programma aveva fatto discutere la sua decisione di rimuovere il filler alle labbra. E adesso? Come sarà il futuro di Jenny?