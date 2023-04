Il Volo: i prossimi concerti del trio

Il Volo, chi sono

Il Volo è un trio canoro formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, salito alla ribalta dopo il successo ottenuto nella seconda edizione del talent show di Antonella Clerici, Ti lascio una canzone. Dopo l’esordio televisivo, il trio viene messo sotto contratto dall’etichetta discografica americana Geffen Records, che nel 2010 lancia il primo omonimo album. Da quel momento, la carriera del trio è costellata da numerosi successi, sia in Italia che negli Stati Uniti: qui i tre cantanti partecipano come ospiti a programmi del calibro di American Idol e Tonight Show. Il loro primo album raggiunge la decima posizione nella classifica Billboard 2010. Il successo continua dopo l'uscita del loro secondo album nel 2012, We are Love nel quale duettano con Eros Ramazzotti e Placido Domingo. L'anno successivo si impongono nelle classifiche grazie a un album totalmente dedicato alle canzoni di Natale. Il 2015 segna la loro definitiva consacrazione con la vittoria del Festival di Sanremo, grazie al brano Grande Amore e alla partecipazione all'Eurovision Song Contest, dove si piazzano terzi, primi però nel televoto, e ottengono il premio della critica.

Il Volo: le prossime date del tour

La tournée de Il Volo riparte il prossimo maggio dall'Arena di Verona, toccando poi alcune delle più importanti città europee come Bruxelles e Zurigo per Il Volo Live in concert. Sarà proprio il capoluogo scaligero a ospitare due tappe esclusive di "Tutti per uno". L'Arena con la sua atmosfera riuscirà a raccogliere moltissimi fan che attendono queste date con trepidazione. Sarà un concerto in cui Ignazio, Pietro e Gianluca si esibiranno in tutti i brani più famosi della loro carriera, compresi alcuni pezzi estratti dall'ultimo album "Il Volo sings Morricone". Prima di tornare in Italia, il trio ha concluso il Tour "Il Volo - live in concert" in America Latina. Per chi volesse vederli dal vivo, le prossime date dei concerti sono: - Arena di Verona: 1 e 3 maggio - Cracovia - Tauron Arena: 27 maggio - Budva - TRG SLIKARA: 03 giugno - Zurigo - Hallenstadion Zurich: 17 settembre - Varna - Palace of Culture and Sports: 19 settembre - Plovdiv - Ancient Theatre Plovdiv: 21 settembre - Bucarest - Sala PALATULUI: 4 ottobre - Lussemburgo - Rockhal: 6 ottobre - Bruxelles - Forest National: 7 ottobre - Budapest - Budapest Arena: 9 ottobre