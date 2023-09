Chi è Grecia Colmenares: la regina delle telenovelas al Grande Fratello

Grecia Colmenares è fra i concorrenti vip del Grande Fratello. Quella all'interno della Casa più spiata d'Italia non è la sua prima presenza in un programma italiano: l'attrice venezuelana ha già partecipato nel 2019 all'Isola dei Famosi. Questa sarà tuttavia un'esperienza ben diversa, durante la quale Grecia Colmenares avrà la possibilità - perlomeno questa è l'intenzione iniziale - di farsi conoscere dal pubblico.

Anche perché le nuove generazioni non hanno mai neppure sentito pronunciare il suo nome. Il suo successo fuori dal Sudamerica, infatti, riporta agli anni Novanta. Ovvero una trentina di anni or sono.

Chi è Grecia Colmenares? L'attrice sessantenne ha lavorato soprattutto in Venezuela e nel resto del Sudamerica, essendo di fatto protagonista di due filoni ormai praticamente estinti: i fotoromanzi e le telenovelas. Si badi bene, non le soap opera: le telenovelas sudamericane. 'Topazio' e 'Manuela', per citare due titoli noti a chi negli anni Ottanta e Novanta aveva dai vent'anni in su. Il volto il Grecia Colmenares in Italia è stato associato, e lo è ancora oggi, a produzioni televisive di questo genere caratterizzate da intrighi amorosi e trame grondanti zucchero e lacrime. Sono oltre trenta le telenovelas alle quali l'attrice ha partecipato dal 1976 al 2000.

Ora eccola nel cast del Grande Fratello italiano. Quale sarà il suo ruolo? Riuscirà ad inserirsi nelle dinamiche della Casa oppure sparirà "mangiata" dal suo personaggio? I primi giorni del reality show serviranno soprattutto per capire se è destinata a rimanere nel programma abbastanza a lungo per lasciare un segno oppure sarà soltanto una meteora. Le sue doti di attrice potranno aiutarla ad emergere?