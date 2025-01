Grande Fratello, Luca Calvani eliminato. I nominati e il ciclone Ruta

Un’eliminazione eccellente ha contraddistinto la puntata di lunedì 27 gennaio del Grande Fratello, oltre a nuovi nominati e a una serie di discussioni e polemiche fra gli inquilini.

La puntata ha preso il via con il triangolo fra Javier Martinez, Zeudi Di Palma ed Helena Prestes. A Helena piaceva Javier, poi è entrata Zeudi al Grande Fratello la quale si era avvicinata ad Helena. Quest’ultima però si era dichiarata non interessata a Zeudi. La suddetta si è quindi poi avvicinata a Javier, guardacaso quando la modella brasiliana è uscita dalla Casa. Una volta rientrata Helena, riecco nuove dinamiche: Zeudi si dice interessata ad Helena, la quale si pensa interessata a Javier, il quale però sostiene di voler essere solo amico delle due contendenti.

Ad essere finiti in nomination nella puntata di giovedì erano stati Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta, Iago Garcia, Stefania Orlando, Amanda Lecciso e Luca Calvani. I primi a salvarsi sono stati Lorenzo Spolverato e Amanda Lecciso. Seguono poi Iago Garcia e Stefania Orlando. Ad essere eliminato è Luca Calvani. L’attore non fa parte dei concorrenti “Highlander” e quindi la sua uscita dal programma è confermata. Sarebbe invece accaduto il contrario se l’eliminata fosse stata Shaila Gatta, essendo lei nel novero degli inquilini che possono rientrare dopo l’esclusione.

Le nuove nomination hanno mandato al televoto Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Helena Prestes, Ilaria Galassi, Eva Grimaldi e Bernardo Cherubini.

Fra Amanda Lecciso e Mariavittoria Minghetti è scontro aperto. A rincarare la dose contro la sorella di Loredana Lecciso si mettono anche Shaila Gatta e Pamela Petrarolo. Le posizioni sembrano inconciliabili.

“Mi presento: sono Maria Teresa. Molti di voi sono giovani e non mi conoscono, sono Maria Teresa, la Ruta di scorta”. Si presenta così agli altri inquilini della Casa Maria Teresa Ruta, giornalista e conduttrice decisamente istrionica che da questa sera è una nuova concorrente del Grande Fratello. Arriva con una gonna che sembra una torta nuziale e nel giro di pochi minuti ha già detto 2338503288235 parole: come si fa a non amarla? Oltre a Maria Teresa Ruta, sono entrati altri due nuovi inquilini: Mattia Fumagalli e Federico Chimirri.