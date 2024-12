Giorgieness: “Sono metà diva e metà polpetta, i miei live sono un festival”

Giorgia D’Eraclea è una musicista. Cantautrice. Artista a tutto tondo. Oggi, giovedì 19 dicembre, sarà sul palco del Magnolia di Segrate per un concerto che ha tutta l’aria di essere una festa. Un live nel quale Giorgieness porterà sul palco anche i brani del disco ‘Giorgieness e i cuori infranti”. Un album da ascoltare e riascoltare.

Chi è Giorgieness?

"Sono al 50% una diva e al 50% una polpetta”.

Come hai iniziato a fare musica?

"Sono nata nel 1991 e ho iniziato a suonare la chitarra prestissimo. A 5-6 anni ho cominciato a scrivere canzoni. Poi le prime band. A 18 anni mi sono trasferita a Milano e da lì è nata Giorgieness”.

C’è stato un momento in questi anni in cui hai pensato di mollare tutto e smettere con la musica?

"Lo dico spesso, ma sono momenti che durano qualche ora. Continuare a rinnovarsi cercando di rimanere se stessi è complesso. Però ogni volta è un ricostruirsi. Uno dei superpoteri dei cantautori è che la sua musica cresce e cambia con loro. Ho ancora un entusiasmo adolescenziale, ma con una certa maturità nel fare le cose. L’unico modo per continuare a fare musica è, paradossalmente, continuare a fare musica”.

Quali sono gli artisti che ascolti di più?

"Le mie playlist sono un po’ un film di David Lynch (ride, ndr). In adolescenza ascoltavo Rancid, Nofx, System of a Down. Poi Avril Lavigne. Crescendo ho scoperto Pj Harvey e Nick Cave. Oggi Chappell Roan e Taylor Swift, ma l’artista che più mi ha cambiata è Lana Del Rey. Questo suo essere un outsider volontariamente mi ha aperto un mondo. E poi Sabrina Carpenter”.

Cosa vedremo questa sera al Magnolia?

"Sarà una festa di compleanno, con una band che sarà di amici e tanti ospiti. Sono felice che vengano da mondi diversi. Mi piace che i miei concerti siano dei piccoli festival”.

I tuoi progetti futuri?

"Stiamo preparando un tour con qualche data in più e poi ci sono canzoni rimaste fuori da questo disco. Un nuovo progetto è quindi in arrivo”.