Tedua, chi è il rapper dei record: il gossip con Emma Marrone

Tedua è uno dei rapper italiani di maggior successo degli ultimi tempi. Nato nel 1994 a Cogoleto in Liguria - il suo vero nome è Mario Molinari - è poi cresciuto a Milano. Fin dal suo esordio ha studiato ed esplorato la musica drill, un sottogenere della rap-trap, fino a diventarne uno degli esponenti più apprezzati in Italia. Nel 2017 vede la luce “Orange County - California”, il suo primo progetto, certificato doppio disco di platino. Nello stesso anno Tedua ha rilasciato il brano “Wasabi 2.0”. Nel 2018, il singolo “La legge del più forte” anticipa il secondo album “Mowgli”, anch'esso certificato doppio disco di platino. Tre anni dopo, nel 2020 pubblica “Vita Vera Mixtape” e “Vita Vera Mixtape - Aspettando la Divina Commedia”. Ma la vera e assoluta consacrazione è avvenuta nel 2023 grazie al disco “La divina commedia”, risultato al terzo posto tra gli album più venduti dell’anno. Inoltre, il tour nei palazzetti – da fine ottobre a metà dicembre – ha collezionato esclusivamente sold out. 12 concerti “tutto esaurito” per l’artista, in grado di garantirsi ben 4 date al Forum di Assago a Milano. Inoltre, recentemente lo abbiamo visto anche al Festival di Sanremo 2024, non in gara ma in collegamento il 6 e 10 febbraio 2024 per due performance a bordo della Costa Crociere.

Il gossip con Emma Marrone

Oltre ad aver intrattenuto il pubblico da casa e sulla nave di Costa Crociere, Tedua è stato involontariamente protagonista anche di un gossip con Emma Marrone. La cantante, in gara sul palco del Teatro Ariston con il brano “Apnea”, in un’intervista rilasciata durante la sua partecipazione a Sanremo 2024, aveva ammesso un interesse per il rapper: “La mia ultima ricerca internet? Su Tedua, perché l’ho incontrato ieri sera e ho fatto pensieri impuri”. Poi ha continuato. “Nel senso che ho detto “Mamma mia che bono”. Poi mi sono chiesta quanti anni avrà. Così ho cercato l’età su Wikipedia”. Tedua ha 29 anni mentre Emma compirà 40 anni a maggio. Dopo aver scoperto l’anno di nascita sul web ha poi commentato con aria divertita “Piccolo. O forse sono troppo grande io. Però mi sono innamorata, lo ammetto”. Sono bastate questo poche parole e questo piacevole commento a far scattare il gossip e incuriosire i fan che hanno iniziato a sperare in un lieto fine romantico tra i due. I social hanno così pizzicato i due cantanti insieme nello stesso locale, a ballare, durante una delle serate trascorse a Sanremo. Poche immagini e alcuni secondi immortalati in un video che hanno accesso un nuovo fanbase rivolto alla possibile futura coppia. Ad alimentare le voci ha pensato poi il gossip dei giorni a seguire che avrebbe visto la coppia incontrarsi anche in hotel dopo la serata danzante. Voci, rumors e indiscrezioni che non hanno trovato né conferme né smentite da parte dei diretti interessati. Ma i fan di entrambi sono in attesa – curiosi- di eventuali sviluppi. O di ammissioni ufficiali, chissà.