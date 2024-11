Elodie e Tiziano Ferro, esce venerdì 8 novembre ‘Feeling’

Elodie e Tiziano Ferro insieme in un brano. Uscirà venerdì 8 novembre ‘Feeling’, il nuovo singolo che vede la partecipazione di due delle popstar italiane più conosciute nel mondo. Elodie e Tiziano - nella copertina manca il cognome, quasi a simboleggiare la volontà da parte del cantautore di spogliarsi della sua veste più pubblica e far entrare il pubblico in qualcosa di privato, quasi intimo - cuore a cuore nell’immagine che annuncia l’uscita di ‘Feeling’ venerdì 8 ottobre. Anzi, nella notte fra giovedì 7 e venerdì 8.

Un duetto Roma-Latina, quindi. Un duetto fra due grandi interpreti della musica italiana moderna. Un brano che arriva quando il nome di Elodie continua ad essere sulla bocca di tutti per le indiscrezioni su una sua possibile partecipazione al Festival di Sanremo 2025, mentre quello di Tiziano Ferro era un po’ sparito dopo l’annuncio da parte del cantautore di aver bisogno di un periodo di pausa. Pausa che sembra essere conclusa con questa canzone.

“Questo brano esplora la psicologia umana. Il feeling è quella scintilla istintiva che ci guida. La canzone rappresenta una sorta di esplorazione profonda di una situazione complessa” spiega Tiziano Ferro. Elodie aggiunge: “Racconta di fragilità che ci danno tridimensionalità, che danno forza se le accogli”.