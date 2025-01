Coppie vip anni '80 che avevi dimenticato

Ormai, al giorno d’oggi, il gossip è diventato un mix tra gli appostamenti dei paparazzi e l’utilizzo dei social, con gli stessi protagonisti della cronaca rosa che preferiscono utilizzare Instagram o TikTok per aggiornare i fan sull’inizio di una relazione o sulla fine di un legame che si è interrotto. Se, negli ultimi anni, le coppie protagoniste sono state quelle di Chiara Ferragni e Fedez (inclusa la rottura del loro legame nei mesi recenti) o le dichiarazioni d’amore pubbliche tra Tony Effe e Giulia De Lellis, ci sono coppie nate negli anni Ottanta che hanno appassionato, ai tempi, nello stesso modo il pubblico. Se non di più. Ecco qualche esempio che non tutti ricordano.

Madonna e Sean Penn

L’attore e regista ha incontrato la cantante sul set del suo video musicale "Material Girl" nel gennaio 1985. Il 16 agosto di quello stesso anno, data del 27esimo compleanno della star, i due si sposarono e Penn compì 25 anni il giorno seguente. L’anno seguente furono protagonisti entrambi della pellicola “Shanghai Surprise”, diretto da Jim Goddard e Madonna dedicò il suo terzo disco “True Blue” al marito, descrivendolo come "il ragazzo più cool dell'universo". Secondo il gossip dell’epoca, il loro rapporto si incrinò a causa delle reazioni impulsive di Penn contro la stampa. Madonna decise di chiedere il divorzio nel dicembre 1987, ma annullò la scelta due settimane dopo. Nel gennaio 1989, Madonna chiese nuovamente il divorzio. Alcune indiscrezioni (non confermate) avevano raccontato di come Penn abbia colpito Madonna in più occasioni durante il loro matrimonio, passaggi presenti nel libro “Madonna Unauthorized”. La cantante ha sempre negato le accuse definendole "completamente oltraggiose, sconsiderate e false”.

Brigitte Nielsen e Sylvester Stallone

L’attrice e modella si fidanzò con l'attore Sylvester Stallone durante la produzione di Rocky IV. I due decisero di sposarsi dopo l'uscita del film, il 15 dicembre 1985, nella casa di Beverly Hills, California, del produttore Irwin Winkler. Le nozze tra i due, però, durarono poco, nonostante la grande attenzione da parte della stampa per questa coppia glamour. Un anno dopo essersi uniti in matrimonio, si separarono e divorziarono due anni dopo, nel luglio 1987.

Sarah Jessica Parker e Robert Downey Jr.

L’amatissima Carrie Bradshaw di “Sex and The City” è attualmente sposata, da più di vent’anni, con Matthew Broderick. I due si sono sposati nel 1997 e il loro legame è uno dei più duraturi nel mondo dorato del cinema e della televisione. Ma, prima di questa lunga relazione, la Parker aveva avuto una storia con Robert Downey Jr. dal 1984 al 1991. Si sono conosciuti sul set di Firstborn. Ma il suo problema legato alla droga e alla dipendenza da essa influenzarono il loro rapporto. Lei ha poi ammesso: "Credevo di essere la persona che lo teneva insieme".

Tom Cruise e Cher

Cher, che ha 16 anni più di Tom, ha incontrato l'attore per la prima volta nel 1985, quando Tom aveva 23 anni e lei 38. Galeotto fu il matrimonio di Madonna e Sean Penn. Ai tempi i due cercarono di tenere segreto il loro legame e, solo molti anni dopo, la cantante ammise di aver avuto una relazione con l’attore. Ospite di James Corden rivelò che Tom era tra i suoi "cinque migliori amanti", e aveva anche detto a Oprah Winfrey che avrebbe potuto essere una "grande storia d'amore" se non fossero stati costretti a dirsi addio a causa dei loro impegni che non permettevano di portare avanti la frequentazione.