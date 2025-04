The Couple: eliminati e nominati della terza puntata. Ilary Blasi, nuova frecciata

Prima eliminazione in assoluto nella storia di ‘The Couple - Una vittoria per due’. Nella terza puntata del reality game condotto da Ilary Blasi, quella andata in onda lunedì 28 aprile, finalmente il gioco ha cominciato a ingranare. Complice la sosta forzata a causa del lutto per la morte di Papa Francesco, l’ultima puntata di The Couple ad essere andata in onda è stata quella di lunedì 14 aprile. Sono passate due settimane, quindi, e il rischio di disaffezione da parte del pubblico è alto.

Ilary Blasi durante la terza puntata di The Couple

Ecco quindi il ritorno in onda di questo, va detto, travagliato programma. Ad essere finite al televoto due settimane or sono erano state due coppie di concorrenti: quella composta da Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco e quella costituita dalle ex Veline Thais Wiggers ed Elena Barolo. Ad essere eliminate sono state proprio queste ultime: Elena Barolo e Thais Wiggers hanno dovuto abbandonare anzitempo The Couple.

"Notaio come va? Una parola poca e due sono troppe col notaio”: terza puntata e terza frecciata della conduttrice alla notaio Mariateresa Antonucci. La quale, non essendo una donna di spettacolo, non risponde. Momento abbastanza imbarazzante.

Al termine della puntata di lunedì 28 aprile, le sette coppie di concorrenti rimaste in gara – le sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli, Laura Maddaloni e Giorgia Villa, Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli, Manila Nazzaro e Stefano Oradei, Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco, le sorelle Lucia e Irma Testa, i fratelli Fabrizio e Danilo Mileto – sono state chiamate a fare le nomination. Immuni le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli, vincitrici della puntata. I nominati, e quindi le coppie a rischio eliminazione, della terza puntata di The Couple sono Irma e Lucia Testa e Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco.