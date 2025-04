Pagelle The Couple terza puntata: domina la noia, la coppia Thais-Danilo palesemente finta

Le pagelle della puntata di lunedì 28 aprile di The Couple raccontano di una preoccupante stagnazione nelle dinamiche fra i concorrenti del programma. Terza puntata di ‘The Couple’ e prima coppia di concorrenti eliminati: si è visto quasi solo questo durante la serata di lunedì 28 aprile. Insieme a un po’ di polemiche. Sul nulla, ma comunque perlomeno qualche discussione fra i concorrenti c’è stata. Il reality game condotto da Ilary Blasi su Canale 5 continua a non ingranare la marcia e questo rischia di portarlo alla chiusura anticipata. Una notazione sulla conduttrice: non ne becca una sulle coppie. “Pierangelo, voi e le ex Veline non vi amate” commenta Ilary Blasi. “In verità sì” risponde Pierangelo Greco. A posto così.

Ecco le pagelle alle coppie di concorrenti della terza puntata di ‘The Couple – Una vittoria per due’.

La noia: Protagonista. E’ la concorrente onnipresente, se la saranno portata dietro dal Grande Fratello visto che il reality game è ambientato nella medesima Casa. Sbadigli, sbadigli in continuazione. Ma basta.

Le ex Veline Thais Wiggers ed Elena Barolo a The Couple

Le ex Veline Thais Wiggers ed Elena Barolo: Eliminate. Sono le prime escluse di questa prima edizione del reality game di Canale 5. Peccato, in fondo Elena Barolo aveva dimostrato di poter dare vita a un personaggio interessante e sopra le righe. Ecco appunto, infatti è stata subito esclusa. Certo che se il pubblico non collabora, a vincere non può che essere la noia.

Le sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli: Solletico. Nel senso che per farmi anche solo sorridere durante i loro interventi mi serve del solletico sotto i piedi. Mamma mia che pesantone. Dai su, un po’ di leggerezza ogni tanto.

Le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli a The Couple

I fratelli Danilo e Fabrizio Mileto: Due posti sprecati. Il loro ruolo all’interno del programma è pari a quello di due lampade. Che funzionano pure poco. Una preghiera agli autori: non prendeteci in giro, lo vedrei persino io da cinque chilometri e senza occhiali che la pseudo relazione fra Danilo Mileto e Thais Wiggers è più finta di una banconota da 686867 euro. Ve ne prego.

Le sorelle Irma e Lucia Testa: Mah. Erano partite bene, adesso sembrano essere un po’ più guardinghe. Però continuano a piacermi molto.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei: Incudine. Manila Nazzaro ha la stessa capacità di smorzare le polemiche che ha la mia gatta Nikita quando le gira male la giornata. Si sente al centro di un intrigo internazionale solo perché alcuni degli altri concorrenti non la sopportano. Ah in coppia con lei partecipa anche il marito Stefano Oradei. Non ce ne siamo ancora accorti.

Laura Maddaloni e Giorgia Villa: Maronn’. Anche meno. Laura meno, Giorgia meno. Si prendono sul serio in un modo ben poco invidiabile. Va detto che sono due sportive di alto rango e quindi la tv non è il loro contesto.

Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco: Consapevoli. Loro hanno capito che The Couple è l’unica occasione che hanno per poter diventare un minimo noti. E infatti stanno affrontando questo programma con grande serietà. Troppa. Dai raga, non fate neanche 50 anni in due: siate un po’ più spensierati.

Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli a The Couple

Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli: Spinalbese show. Tabanelli ha vinto la lotteria: senza fare nulla, partecipa a un reality game. Nella coppia con Antonino Spinalbese ci sono lui, Spinalbese, Antonino, Antonino Spinalbese e Spinalbese Antonino. Un giorno capiremo l’utilità del personaggio di Tabanelli nel gioco. Forse.