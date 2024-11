I Jamiroquai tornano in Italia: la data evento al Forum di Assago

I Jamiroquai tornano in Italia. Dopo sei anni di assenza dalle scene, l’eclettico e travolgente Jay Kay e la sua band tornano in Italia per quello che si preannuncia essere un concerto evento. E infatti l’annuncio da parte degli organizzatori arriva esattamente un anno prima di quando il concerto avrà effettivamente luogo.

Un’abitudine che ormai si sta diffondendo un po’ in tutta Europa, quella di programmare - e annunciare - con un anticipo abbastanza surreale i tour. L’estate 2025 è già ormai piena di eventi, adesso tocca all’autunno. E infatti il concerto dei Jamiroquai avrà luogo giovedì 13 novembre 2025 all’Unipol Forum di Assago.

Nella scaletta del concerto dei Jamiroquai ad Assago, unica data italiana del tour europeo – che sarà composto di 14 date in tutta Europa - della band, non mancheranno i classiconi ‘Canned heat’, ‘Virtual insanity’ e ‘Cosmic girl’. Oltre alle canzoni del nuovo album che è in arrivo a breve.

Chi sono i Jamiroquai? Le 15 nomination ai Brit Awards, i due record mondiali Guinness, il Grammy e più di 1,7 miliardi di ascolti in streaming su Spotify parlano per loro. E, soprattutto, l’album ‘The return of space cowboy’ che ha cambiato la musica mondiale e che proprio quest’anno ha compiuto 30 anni.

La prevendita dei biglietti inizia il 20 novembre per i possessori di Mastercard e il 22 per il resto del pubblico. I tagliandi saranno disponibili sui circuiti online.