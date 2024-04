Chiara Francini flop, la Rai cancella lo show

Tanto tuonò che piovve: dopo i risultati di share e audience decisamente sotto le aspettative, per non dire disastrosi, la Rai ha deciso di cancellare 'Forte e Chiara'. Chiara Francini e il suo programma da 'One woman show' su Raiuno non hanno convinto l'azienda. Tanto che la terza e ultima puntata di 'Forte e Chiara' non andrà in onda.

"Il progetto, pensato con finalità sperimentali, pur veicolando valori importanti e originali non ha tuttavia prodotto risultati auspicati - fanno sapere dalla Rai -. La direzione ringrazia Chiara Francini che ha confermato di essere una grande artista accettando la sfida di portare questa sua idea nella prima serata di Rai 1".

Al di là dei ringraziamenti e delle possibili giustificazioni, si tratta comunque di un dato che deve far riflettere: l'equazione "chi funziona a teatro farà sicuramente molto bene anche in televisione" non sempre è valida.

Anzi. 'Forte e Chiara' è l'emblema di quanto teatro e tv siano due mondi totalmente differenti e come tali vadano trattati. Un dato di fatto, poi, colpisce: la Rai parla di "finalità sperimentali", ma forse non sarebbe stato meno disastroso partire con una seconda serata e, in caso di successo, passare solo dopo in prima serata?