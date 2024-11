Chi è Luigi Esposito del duo Gigi e Ross che imita De Martino a Gialappa's Show

In onda su TV8, “Gialappa’s Show” è diventato, in poco tempo, un programma cult grazie agli sketch comici e alle imitazioni che lo caratterizzano. Come non citare la parodia di Annalisa interpretata da Brenda Lodigiani, impegnata nelle performance dei tormentoni e nell’ironizzare sulla rivalità (inesistente) con Elodie. Ma, in queste settimane, a spiccare e diventare virale è anche l’imitazione di Stefano De Martino portata in scena da Luigi Esposito.

Luigi Eposito nei panni di Stefano De Martino: l’imitazione è subito cult

Da inizio settembre, non è più Amadeus al timone di “Affari tuoi”, game show diventato un vero successo negli ultimi anni, dopo essere stato riportato in tv proprio per volontà dell’ex conduttore del Festival di Sanremo. In estate è arrivata la conferma del presentatore di aver accettato l’offerta di lavorare sul canale NOVE, lasciando così la Rai dove aveva trionfato nelle ultime cinque edizioni di Sanremo e anche, appunto, ad Affari Tuoi. Al suo posto, è stato scelto Stefano De Martino per portare avanti il successo dello show che ha continuato ad attirare il pubblico che già lo seguiva precedentemente.

Fisicità evidente, sorriso contagioso, un modo di fare schietto e divertito sono stati gli elementi che hanno caratterizzato la conduzione di De Martino. E, nel Gialappa’s Show, Luigi Esposito – del celebre duo comico Gigi e Ross – ha “esasperato” proprio questi modo di fare con una camicia bianca super aderente (a evidenziare ‘i muscoli’) e un paio di pantaloni che fasciano un lato B chiaramente in splendida forma. E più volte mostrato, a favore di telecamera, a sottolineare la propria bellezza. Un’imitazione efficace e perfetta che ha divertito pubblico e critica.

I successi di Gigi e Ross

Diventato noto al pubblico grazie al duo con il collega Rosario Morra (col nome d’arte di Gigi e Ross), Luigi Esposito è nato a Napoli il 19 luglio 1978 e il duo col collega è nato nel 2004. Iniziano un percorso di successi a Le Iene e fanno parte anche di Zelig Off fino a entrare, nel 2008, nel cast di “Mai dire martedì”, facendo le imitazioni di Tiziano Ferro, degli Zero Assoluto e di Gigi D’Alessio.

Il riscontro televisivo dove ottengono la maggiore fama è grazie al programma di Rai 2 “Made in Sud”, dove sono i conduttori e padroni di casa, pronti a presentare i comici che si esibiscono sul palco e interagire con loro, diventando un appuntamento fisso nella prima serata della rete. Accanto a loro, come co-conduttrici, si sono intervallate Fatima Trotta ed Elisabetta Gregoraci.

Recentemente, Luigi Esposito ha anche partecipato con il collega nel programma di Rai 2 “Non sono una signora”, vincendo la prima (e a oggi unica) edizione. Al timone c’era Alba Parietti ed era un’ottima produzione leggera e divertente ambientata nel mondo drag del trasformismo.

Per quanto riguarda, invece, la vita privata, Luigi Esposito ha incontrato la coreografa Naike Orilio nel backstage di Made in Sud e i due si sono sposati, dando poi alla luce due bambini, Gabriel e Nicole. Un amore tra due persone con caratteri differenti (e forse proprio questo è il trucco), come raccontato dallo stesso Luigi: “Lei ama viaggiare, è dinamica. Io, invece, sarà che sto invecchiando, sono diventato pigro”.