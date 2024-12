Chi è L-Gante: insieme a Wanda Nara da 3 anni?

L’ultima rivelazione di Wanda Nara e di L-Gante ha stupito e scosso il mondo del gossip. La donna e l’attuale compagno, via social, avrebbero dichiarato di essere in coppia già da tre anni. Una notizia inaspettata visto il legame dall’ex vincitrice di Ballando con le stelle insieme a Mauro Icardi, sebbene tra alti e bassi. E proprio loro, in questa diretta diventata poi virale, avrebbero voluto “festeggiare” questo loro legame duraturo.

Chi è L-Gante

Il suo vero nome è Elian Ángel Valenzuela, è nato il 5 aprile 2000 nella provincia di Buenos Aires ed è diventato – con il nome d’arte di L-Gante - un rapper e cantautore.

Prima di raggiungere e conquistare il successo ha lavorato in una fabbrica di plastica. La fama è arrivata nel 2021 grazie all'uscita della sua collaborazione con Papu DJ, "L-Gante Rkt", e in seguito ha guadagnato popolarità mainstream con la pubblicazione di "Bzrp Music Sessions, Vol. 38", in collaborazione con il produttore Bizarrap, conquistando la chart argentina.

Da giovane, è stato cresciuto ed educato da una madre single e non ha avuto alcun rapporto con suo padre. Fin da giovanissimo ha seguito le sue passioni e ha iniziato a produrre musica quando aveva solamente 15 anni. I suoi primi brani sono stati coprodotti con il collega e amico DT. Bilardo.

La musica che ama è un mix di cumbia e reggaeton e spesso il tema della marijuana gioca un ruolo di primo piano nei testi e nei temi della musica. Secondo quanto raccontato, le sue prime incursioni nel mondo della musica nacquero dal suo desiderio di fare musica in uno stile che fosse "più argentino", personale, meno influenzato da generi e tendenze straniere. Non mancano però sfumature trap nei pezzi più noti della sua carriera.

Per quanto riguarda, invece, la sua vita privata prima del legame nato con Wanda Nara, L-Gante nel 2022 si è fidanzato ufficialmente con la sua ragazza, Tamara Báez. Nel 2021, Valenzuela e Báez avevano già avuto una figlia, a cui hanno dato il nome Giamaica.

Wanda Nara parla del rapporto con L-Gante

Secondo quanto rivelato dalla showgirl argentina, il suo rapporto con L-Gante sarebbe ostacolato da tutte le persone che hanno intorno: “Abbiamo tutti contro. Le famiglie e tutte le persone che ci circondano. Questi dichiarazioni risalirebbero a un’intervista in una tv locale. E spiega i motivi dietro questo presunto astio: "Sono più grande di Eliàn e quando mi chiedono cosa abbia visto in lui, rispondo che ho rivisto la mia essenza. In questo momento della mia vita sentivo il bisogno di tornare ai miei valori. Mi ricorda la Wanda del quartiere”. E sul loro rapporto specifica: “Non è che stiamo progettando di avere dei figli o una famiglia, vogliamo divertirci. Eliàn è un uomo attento, conosce la mia storia ed è stato mio amico per tanto tempo”.

La donna ha poi ammesso e confermato che i rapporti con il suo ormai (?) ex Icardi sono molto tesi e, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe chiesto l’intervento delle autorità per far liberare un appartamento di sua proprietà che Icardi - sempre in base ai rumors – non avrebbe lasciato in base a precedenti accordi.