Chi è Filippo Bologni, neo sposo di Gessica Notaro

Sono diventati marito e moglie, Gessica Notaro e Filippo Bologni, rispettivamente di 33 e 29 anni. Si sono detti sì nei giorni scorsi in una cerimonia fiabesca tenutasi presso la Reggia di Venaria Reale, alle porte di Torino. Erano presenti 500 invitati. I neo sposi si sono incontrati nel 2019. La loro storia d'amore è iniziata poco dopo, nel 2020.

Gessica Notaro e Filippo Bologni: matrimonio il 18 settembre a Torino con 500 invitati (da Instagram)

Il primo incontro

Filippo Bologni, emiliano, nato nel 1994, è un campione italiano di equitazione specializzato nel salto a ostacoli. È figlio d’arte: il padre Arnaldo ha partecipato alla stessa disciplina alle Olimpiadi di Barcellona, nel 1992, e a quelle di Atlanta, nel 1996. Filippo ha cominciato a cavalcare da bambino e da ragazzino ha iniziato a partecipare alle competizioni. Prima di un’importante gara a Fieracavalli a Verona, nell’autunno del 2022, Bologni si è inginocchiato davanti alla sua fidanzata per chiederle di sposarlo. Si erano conosciuti proprio in quel luogo tre anni prima. La Notaro ha raccontato che ha incontrato Filippo in un giorno in cui io lei faceva da testimonial a un evento. Lui aveva appena vinto una gara di Coppa del Mondo. È stato Filippo che ha spronato Gessica a salire in sella e a coltivare la passione per i cavalli.

Le nozze

Anche nel grande giorno di Gessica e Filippo la presenza dei cavalli, che è stata un po’ galeotta del loro amore, non poteva mancare. Notaro è arrivata a bordo di una carrozza trainata da cavalli bianchi alla Reggia di Venaria, che è una location amata dalla modella e attivista. Lì Gessica era già stata in veste di madrina al ballo delle debuttanti. La sposa indossava un abito bianco provvisto di un corpetto bustier ricamato, con manicotti e un’ampia gonna. La sua acconciatura era romantica, con qualche fiorellino oltre al tradizionale velo. Lo sposo è arrivato all'altare indossando degli insoliti stivali da equitazione. Del resto la Reggia di Venaria Reale, in origine, era una tenuta di caccia. La cerimonia si è svolta con rito civile. I due si sono scambiati le promesse d’amore sotto un arco di rose. Filippo e Gessica non hanno voluto nessun regalo di nozze, suggerendo ai loro ospiti di fare una donazione alla Fondazione Puzzilli. In collaborazione con questo ente e Luciano Ponzi Investigazioni e Sicurezza, la Notaro si sta occupando del lancio di progetto Agata. Si tratta di un’iniziativa che dà la possibilità alle donne, anche a coloro che hanno già denunciato qualcuno per violenza e abusi, di essere affiancate da una rete di sentinelle, professionisti e investigatori che possano difenderle da stalker, molestatori e aggressori.

Gessica Notaro

Gessica Notaro, classe 1990, originaria di Rimini, è stata finalista a Miss Italia nel 2007. Dieci anni dopo, nel gennaio 2017, la modella, che lavorava anche al delfinario della sua città, ha subito un’aggressione da parte del suo ex, Jorge Edson Tavares. La loro storia era finita da poco.

Tavares ha gettato dell’acido sul viso dell’ex partner, sfregiandole il volto e causandole gravi ferite e danni permanenti. La modella si è dovuta sottoporre a numerose operazioni difficili e dolorose. Da allora la Notaro, che oggi è imprenditrice, si è affermata anche come una delle voci più conosciute e impegnate, in Italia, nella lotta contro la violenza di genere.