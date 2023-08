Amici 23, casting ancora aperti: come iscriversi

Manca poco più di un mese alla prossima edizione di Amici. Non si sono ancora spenti gli echi dell'ultima edizione - con la vittoria del ballerino Mattia Zenzola e della cantante Angelina Mango, quest'ultima lanciatissima non solo nel mercato discografico estivo ma anche verso il palco del Festival di Sanremo - ed ecco che è già tempo di pensare ai prossimi protagonisti del talent show di Canale 5.

Maria De Filippi e la sua insostituibile redazione non fanno in tempo a godersi le meritate vacanze estive che subito sono chiamati a tornare al lavoro per selezionare i nuovi talenti che si esibiranno sul palco più ambito da giovani e giovanissimi.

Amici 23 prenderà il via lunedì 18 settembre, in concomitanza peraltro con l'altra produzione targata Fascino in onda su Canale 5 ovvero Uomini e Donne, e si collocherà nella tradizionale fascia pomeridiana intorno alle 16.

Come iscriversi ai casting? Le selezioni per diventare ballerini o cantanti di Amici sono ancora aperte e per iscriversi è necessario andare sul sito di Witty e compilare il form per il casting, con foto a figura intera e un "video recente, rappresentativo della tua espressione artistica, dove sei ben visibile e immediatamente riconoscibile. Il video costituisce un criterio di preselezione". Una volta inviato il materiale richiesto, è necessario attendere la chiamata da parte della redazione di Amici. Non esistono altri canali.