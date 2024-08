‘Bridgerton’, l’amore tra Violet ed Edmund, come potrebbe essere il prequel

L’universo ‘Bridgerton’ – il mondo che ruota attorno all'omonima serie di Netflix tratta dai romanzi di Julia Quinn – è fatto di romanticismo e passione. Ma è anche una questione di legami familiari, di dinamiche di potere nell’alta società e della forza di una dinastia.

‘Bridgerton 3’

La terza stagione della saga, disponibile in streaming sulla piattaforma digitale californiana, ha visto protagonista Penelope (Nicola Coughlan), la figlia più piccola dei Featherington, determinata a trovare un marito alla sua altezza. Ma mentre la ragazza cerca di trovare un buon partito, Colin Bridgerton (Luke Newton), suo amico di vecchia data, si rende conto di essere il candidato perfetto per sposare Penelope, che improvvisamente attira la sua attenzione…

Violet

Sempre nella terza stagione di ‘Bridgerton’, Violet sembra pronta a voltare pagina dopo anni di vedovanza: con Lord Marcus Anderson, fratello della sua amica Lady Danbury, con il quale, in effetti, pare esserci una scintilla. Il passato della viscontessa è trattato solo in parte in ‘Regina Carlotta’, con una giovane Ledger (interpretata da Connie Jenkins-Greig) che appare principalmente in scene riferite a suo padre, Lord Ledger (Keir Charles). In episodi successivi compare una Violet più matura (Ruth Gemmell). La nobildonna è una figura chiave della serie, dal momento che segue da vicino i suoi figli, ciascuno impegnato a cercare la propria strada e a trovare l’amore.

Possibile prequel

La realizzazione della quarta stagione della serie potrebbe richiedere ancora un paio di anni. Intanto, anche sui social, gli spettatori stanno già chiedendo cosa vorrebbero vedere: dopo il commovente prequel dedicato alla relazione tra la regina Carlotta e re Giorgio, molti vorrebbero vederne uno incentrato su Violet e sul suo compianto marito Edmund, questi ultimi considerati i capostipiti dei Bridgerton.

Nelle stagioni precedenti, Violet ha spesso parlato del legame speciale con Edmund, un amore così profondo da desiderarlo anche per i propri figli. Tuttavia, l’unico flashback mostrato attraverso il ricordo di Anthony Bridgerton, nella seconda stagione, è stato il tragico momento della morte di suo padre Edmund, causata da una reazione allergica scatenata dalla puntura di un’ape e scomparso prima che nascesse la figlia più piccola, Hyacinth. Un eventuale prequel, dunque, potrebbe trattare gli avvenimenti dal primo incontro di Violet ed Edmund alle nozze, fino alla nascita dei figli.

La scrittrice Julia Quinn

Julia Quinn, autrice dei romanzi che hanno ispirato la serie, non ha mai scritto un libro interamente dedicato alla storia d’amore di Violet ed Edmund, preferendo fare solo degli accenni via via, concentrandosi sui racconti degli altri personaggi. Ha spiegato, infatti, Quinn: “Ho pensato di scrivere su Violet ed Edmund, ma credo che sarebbe troppo dolceamaro. Sappiamo tutti che Edmund muore a 39 anni. O, peggio ancora, cosa accadrebbe con quei lettori che leggono i miei libri per la prima volta? Non saprebbero che lui muore giovane. Pensate a quanto sarebbero furiosi quando, cominciando a leggere la saga, scoprissero che ho ‘ucciso’ uno dei miei eroi principali”.

La scrittrice, comunque, si è detta commossa dal sogno dei lettori di vedere Violet innamorarsi di nuovo, ma, allo stesso tempo, non riesce a immaginarsi intenta a sviluppare un simile filone. “Pensavo fosse perché Violet era così devota a Edmund, ma dopo aver esplorato il tema dei secondi amori in 'When He Was Wicked' (‘Amare un libertino’), ho capito che non era davvero quello il motivo”, ha aggiunto. E quindi, ecco la ragione di fondo: “Ci ho pensato a lungo e, in tutta onestà, non credo che riuscirei a trovare qualcuno abbastanza degno di lei. Seriamente. La adoro”.

La sceneggiatrice Shonda Rhimes

Shonda Rhimes, sceneggiatrice e produttrice della serie, non ha invece escluso un possibile prequel su Violet: “Scrivendo lo spin-off su Regina Carlotta, mi sono interessata molto anche alla storia di Violet... vedremo”. Ha dichiarato inoltre Rhimes a ‘Entertainment Weekly’: “Violet è un personaggio molto interessante e ha molte sfaccettature della sua vita che non conosciamo ancora del tutto. È anche un'altra storia d'amore complicata”. A ridosso dell’anteprima di ‘Bridgerton 3’, Rhimes ha accennato di nuovo allo spin-off, affermando a ‘Variety’: “Ho qualche idea su quale potrebbe essere un'altra storia, ma non ne sono ancora sicura. Se decidiamo di raccontarla, deve essere davvero buona”.