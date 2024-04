Bnkr44 in concerto: energia pura e duetti altisonanti

Bnkr44 da tutto esaurito all'Alcatraz di Milano. E fin qui la notizia potrebbe essere accolta in modo tiepido. In realtà Erin, Piccolo, Faster, JxN, Caph e Fares, insieme al direttore artistico Gheray0, hanno dato vita a uno spettacolo che è stato una vera gemma incastonata all'interno di un tour che sino a qualche mese prima del Festival di Sanremo sarebbe sembrato difficile anche solo da immaginare.

I Bnkr44 in concerto all'Alcatraz di Milano

Un pubblico giovane - all'interno del quale, va detto, spiccavano anche diversi content creator del mondo social - che ha vissuto insieme ai Bnkr44 quello che è stato una sorta di raduno. Raduno di chi si riconosce nel Dna, di chi quella "nebbia che è la stessa dal 2003" l'ha vissuta e magari continua a viverla.

Tutto corredato da un numero impressionante di ospiti: Ariete, Tredici Pietro, Mecna, Nerissima Serpe, Night Skinny, Tedua. Ma anche i "compagni di Sanremo" La Sad, Sethu con Jiz e l'inossidabile Pino D'Angiò. Peraltro vederlo al centro del palco dopo una versione strepitosa di 'Ma quale idea' affermare "Quando avrete sessant'anni sarete ancora qui con i Bnkr44 e vi divertirete ancora" ha rappresentato un'iniezione di energia assoluta.

Così come tutta la serata. Energia e musica – dall’hip hop alla dance, passando anche per qualche ballatona -, peraltro ben suonata, e testi per nulla scontati. Soprattutto per quanto riguarda l'ultimo album, in cui la band di Villanova ha mostrato una crescita evidente e decisa. Una sorta di upgrade che può proiettare i Bnkr44 nel panorama delle band italiane di talento.

Tutte le prossime date del tour dei Bnkr44 sono soldout, ecco i nuovi concerti estivi per i quali i biglietti sono ancora in vendita:

08.06.2024 LIVORNO – FORTEZZA NUOVA

10.07.2024 TORINO – FLOWERS FESTIVAL

18.07.2024 ROCK IN ROMA

19.09.2024 MILANO - CIRCOLO MAGNOLIA