Barbara D’Urso torna in tv? Chi la vuole e chi non la vuole

Barbara D'Urso in Rai. Barbara D'Urso a Discovery. Barbara D'Urso con un programma su canale Nove. Gli interrogativi sul futuro prossimo della conduttrice sono numerosi ormai da mesi e sono aumentati da quel suo post sui social network, dall'eloquente caption 'Freedom', di inizio gennaio che è coinciso con la conclusione del contratto che la legava a Mediaset.

"Entro breve vuoterà il sacco" erano le voci circolate nei primissimi giorni del nuovo anno. Già, ma dove? Cosa farà Barbara D'Urso? La pista Rai, intesa come Barbara D'Urso al timone di un programma tutto suo, sembra definitivamente tramontata. Sempre ammesso che abbia mai avuto una ragion d'essere reale oltre le fantasie e i pettegolezzi. "Con Barbara d’Urso nessuna trattativa, non la conosco” ha dichiarato ultimamente Roberto Sergio, amministratore delegato Rai, mettendo di fatto la parola “fine” a tutte le voci.

Carmelita però potrebbe presto essere di nuovo in tv e realmente in Rai, ma come ospite. Non è un segreto che Mara Venier l’ha ufficialmente invitata nel salotto di Domenica In e presto l’intervista fra le due signore della domenica potrebbe diventare realtà. Un’intervista a Domenica In su Raiuno potrebbe essere l'occasione per Barbara D’Urso per togliersi qualche sassolino dalle scarpe? Probabile.

E per quanto riguarda Discovery? Certezze non ce ne sono, anche se anche in questo caso uno sbilanciamento da parte dei vertici c’è stato. Questa volta in positivo. “L’ho sempre seguita. Questa stagione è andata, non abbiamo un’idea, ma mi piacerebbe un domani averci a che fare, è più giovane di chiunque. Barbara D’Urso sul Nove? Mai dire mai” ha spiegato Laura Carafoli, responsabile dei contenuti e delle produzioni locali di Discovery Warner.

Intanto Carmelita non rimane con le mani in mano: le repliche a teatro di ‘Taxi a due piazze’ di cui è protagonista continuano e poi una volta smessi i panni di attrice ci sono quelli da nonna da indossare. Panni che sembrano piacerle parecchio. Insomma, non si può proprio dire che Barbara D’Urso stia vivendo un momento di infelicità.