A Barbara D’Urso un programma in Rai? Le ipotesi

Barbara D'Urso durante l'intervista da Mara Venier a Domenica In ha ripetuto più volte "La Rai è casa mia, ho condotto molti programmi qui. Provo una grande emozione a tornare in questi studi televisivi" quasi come volesse da un lato lanciare una sorta di captatio benevolentiae nei confronti di Mamma Rai e dall'altro prendere le distanze da quella Mediaset che per decenni è stata la sua casa televisiva. E che per decenni è stata dalla stessa Carmelita definita la propria casa televisiva.

Su Raiuno domenica pomeriggio è andata in onda una narrazione che è sembrata più volte poter essere un prodromo, una sorta di antipasto a qualcosa di diverso. A spiegare di cosa potrebbe trattarsi ha pensato Davide Maggio. L'esperto di tv ha annunciato infatti la possibilità di un programma condotto da Barbara D'Urso nel mondo Rai.

Sarebbe tramontata l'ipotesi di riportare in auge 'Carramba che sorpresa', anche perché un programma così unico e incastonato in un momento televisivo ben preciso difficilmente potrebbe avere successo nel mondo attuale. Il rischio, insomma, sarebbe quello di bruciare il ritorno di Barbara D'Urso in tv con un progetto che non le si addice e che faticherebbe a trovare spazio nel palinsesto televisivo Rai.

Quindi? Il rientro in tv della conduttrice dopo la defenestrazione da parte dei vertici Mediaset avverrebbe in modo "comfortable", ovvero con una trasmissione pomeridiana di interviste. Anzi di "D'Ursointerviste", quelle che per diverso tempo sono state un marchio di fabbrica di Carmelita. Un programma alla 'Verissimo', ma anche alla 'Domenica In', che quindi potrebbe creare sin da subito "del movimento". Immaginate i commenti degli utenti dei social network ad ogni intervista condotta da Barbara D'Urso?

Fino a questo punto le ipotesi, ma cosa c’è di vero e concreto? Probabilmente le prossime potranno essere settimane importanti per capire cosa potrà succedere di qui a poco.