Ana Mena e Fred De Palma tornano con un nuovo singolo estivo

Ana Mena e Fred De Palma di nuovo insieme. E ancora prima del 21 giugno è subito estate. "Siete pronti per il pezzone che sta per arrivare tra pochissimo? Quest'estate ci saranno un paio di sorprese. Sarà una collaborazione o sarà un singolo da sola?" è l'annuncio di Ana Mena nelle sue stories di Instagram.

I brani in arrivo, quindi, sarebbero due. Forse entrambi in duetto con qualcuno. Secondo Davide Maggio, uno dei due sarà sicuramente in compagnia di Fred De Palma. E questo sarebbe un gran colpo, visti soprattutto i numeri che l'ultimo brano estivo insieme di Ana Mena e Fred De Palma - 'Una volta ancora' era il titolo -: quasi 159 milioni di ascolti in streaming su Spotify e 272 milioni di visualizzazioni del video ufficiale su Youtube.

Un'unione artistica che si era interrotta nel 2018, quella fra Ana Mena e Fred De Palma. Nel frattempo lui ha collaborato con Anitta - senza eguagliare i risultati ottenuti con la cantante spagnola -, mentre lei ha instaurato un proficuo rapporto professionale con il "poeta urbano" Rocco Hunt. Oltre a partecipare da solista al Festival di Sanremo con il brano 'Duecentomila ore'.

L'estate 2023, però, dovrebbe vederli tornare insieme con un nuovo tormentone. E i fan non vedono l'ora di ascoltarlo.