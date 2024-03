Francesco De Gregori e Checco Zalone, il disco che non ti aspetti

Metti Francesco De Gregori e Checco Zalone. Aggiungici un disco. Ed ecco creato qualcosa di nuovo e unico. Come è 'Pastiche', l'album che esce il 12 aprile e che vede protagonisti del tutto inediti proprio questi due volti noti il primo del mondo della musica e il secondo soprattutto della tv e del teatro.

Quello di Francesco De Gregori e Checco Zalone è un disco nel quale la voce del primo si mescola al pianoforte del secondo, realizzando un prodotto dall'atmosfera unica. L'album è stato registrato in presa diretta in diverse sessioni fra il 2023 e il 2024. Insieme a Zalone, De Gregori e la sua band il disco è arricchito dal contributo dell'Orchestra italiana del cinema. "Sono sempre stato un fan del Checco autore cinematografico, siamo amici da molti anni e non vedevo l’ora di averlo accanto come musicista in questa strana e bellissima avventura" ha raccontato Francesco De Gregori.

Il 5 giugno si svolgerà poi il concerto evento 'De Gregori Zalone - Voce e piano (& band)' alle Terme di Caracalla a Roma.

La tracklist di 'Pastiche'