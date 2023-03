Sottsass & C. E l’Italia vedeva il nostro futuro

di Matteo Massi C’è una scritta in blu, al neon, al Maxxi di Roma, opera di Maurizio Nannucci: "more than meets the eye". Traduzione: più di quello che l’occhio incontra. C’è, forse, una definizione migliore di questa per provare a spiegare che cos’è il design? Il Maxxi è una delle quattordici tappe di questo Grand Tour che Antonella Galli (giornalista del Sole 24 Ore) e Pierluigi Masini (già vice direttore del Resto del Carlino) hanno intrapreso in giro per l’Italia e raccolto nel libro I luoghi del design in Italia (Baldini+Castoldi). Alla ricerca del significato (e dell’essenza) di design. Ci sono diversi numi tutelari in questo viaggio. Uno su tutti: Ettore Sottsass (1917-2007). Papà architetto, lui stesso architetto. Il suo nome viene spesso associato al controdesign che muove i primi passi in Italia a metà degli anni Sessanta e che in piena contestazione afferma con una serie di oggetti prodotti una critica sociale che spesso s’identifica con la scelta di materiali, tecniche e forme. Prendiamo le ceramiche, per esempio. In questo libro s’incrociano le storie di Sottsass, Adriano (e Roberto) Olivetti e Aldo Londi. Il centro di gravità permanente è Montelupo Fiorentino, dove c’è il museo Bitossi, una delle tappe di...