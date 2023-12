Sotto l’albero centinaia di iniziative smart

La magia, il calore e il divertimento del Natale sono arrivati a Castel Guelfo The Style Outlets con Babbo Natale, casting di Zecchino d’Oro, beneficenza e tante iniziative fino all’8 gennaio. Da domani presenza fissa di un ospite d’eccezione, un ’vero’ Babbo Natale, che, nel suo villaggio, avvolgerà in un abbraccio tutti i bambini che saliranno sul suo trono e a bordo della slitta trainata dalle fidate renne per scattare una foto ricordo unica. Imperdibile anche la zona dedicata alla photo opportunity con una maxi cartolina d’auguri in cui incorniciare il proprio migliore sorriso da mandare ad amici e parenti o da condividere sui social. L’8 dicembre dalle 10 alle 18 vi farà tappa il Casting Tour di Zecchino d’Oro. Tutti i bambini dai 3 ai 10 anni potranno iscriversi, entro giovedì 7, sul sito ufficiale di Zecchino d’Oro.