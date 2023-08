Le unghie si tingono dei colori della terra e dei metalli

Le tendenze unghie autunno/inverno 2023/2024 mostrano smalti dalla texture più corposa, con colori caldi e cromati, motivi classici e altri ispirati alla stagione fredda, con qualche tocco più innovativo e contemporaneo che guarda alle tendenze sui social e ai tutorial su TikTok e Instagram.

La forma

Sembra esserci un rinnovato interesse per le unghie corte, che poi sono più pratiche nelle attività quotidiane e quando si indossano i guanti coi primi freddi. Tuttavia nei saloni pare sia sempre più richiesta una forma un po’ più insolita, denominata squoval, una combinazione di quadrato e ovale con punta arrotondata, ma dritta ai lati.

I colori

Ritroviamo le tonalità ispirate alla terra, come il marrone, il ruggine, il terracotta, il prugna e il beige, che evocano foliage e paesaggi autunnali. Tuttavia per chi ama i look più vivaci e allegri ci sono anche nuance legate al senape, all'arancione bruciato e il verde bosco. Dopo il successo estivo del latte make-up, anche nella nail art si stanno affermando colori che ricordano il cappuccino e analoghe bevande calde, come caramello, toffee, cioccolato e crema, per note più intime e raffinate.

I riflessi

Accenti metallici ispirati a materiali come oro rosso, rame e bronzo possono aggiungere un tocco di classe e calore alle unghie autunnali. Una novità è rappresentata dal cosiddetto chrombre, ossia dalle ombreggiature cromate, utilizzando il colore che si preferisce e applicando uno strato superiore di smalto cromato trasparente, per avere un effetto sfumato e versatile.

Effetto mat

L’effetto opaco o mat è un’altra delle tendenze unghie autunno/inverno 2023/2024 a rappresentare un classico che non passa mai di moda, riproposta sia in colori tradizionali sia in tonalità più accese. Si può anche giocare con texture e strati, creando unghie in rilievo o sovrapponendo diverse pennellate per un risultato unico e molto personalizzato.

French rivisitata

La classica french manicure viene riproposta optando per una forma allungata dell’unghia, a mandorla, e punte colorate in tonalità autunnali, come il marrone cioccolato, il verde oliva, il viola o il nero, con accenni a uno stile grunge.

Dettagli

Altri grandi classici, i disegni a quadretti o tartan e il pied-de-poule sono spesso associati all'autunno e all'inverno. Si possono anche sperimentare diverse combinazioni di colori e dimensioni dei motivi per uno stile insolito e accattivante. Piacciono anche particolari ispirati alla natura, come foglie, fiori autunnali e panorami boschivi.