Simpson 2, il film finalmente vedrà la luce? Gli ultimi rumors

Roma, 5 dicembre 2023 – In questi giorni, sono diventate sempre più insistenti le voci in merito alla realizzazione dei Simpson 2. Una pellicola per il grande schermo, seguito del primo capitolo, uscito nel 2007. La storia narrata seguì un ordine cronologico delle vicende e fu collocata tra la fine della diciottesima e l’inizio della diciannovesima stagione della serie tv. Se in numerosi Paesi del mondo (dalla Francia al Regno Unito) il film venne distribuito nell’estate (luglio) del 2007, in Italia gli spettatori hanno dovuto attendere fino al 14 settembre. Fummo il penultimo Paese a poter vedere il film al cinema, un giorno prima della Cina (uscì il 15 settembre di quell’anno). Al box office fu un successo, guadagnando oltre 536,414,293 milioni. Venne applaudito dalla critica, apprezzato dal pubblico ma, nonostante questo clamore, non vi fu mai un secondo capitolo, ai tempi quasi scontato. Fino ad oggi?

I rumors su un possibile sequel del film si sono accesi da quando la 20th Century Fox è stata acquistata dalla Disney. E una nuova indiscrezione, trasmessa da un ben informato di Hollywood, Jeff Sneider, ha dichiarato che proprio la 20th Century Fox vuole che James L. Brooks, Matt Groening e lo staff che si occupa, da anni, della serie animata, si concentri su un nuovo capitolo cinematografico. Ma è stato anche lo showrunner dei Simpson, Al Jean,ad avere ammesso, in un’intervista, che si era già parlato di un nuovo film sui Simpson prima della pandemia. Ha sottolineato come ne avessero discusso molto ma anche di come, con l’arrivo del Covid-19 e le numerose restrizioni/lockdown, tutti quanti si fossero convinti a rimandare il progetto. “Ora penso proprio di volerlo fare” ha ammesso, dando forma concreta ai rumors degli ultimi tempi. L’idea (ancora misteriosa) della trama che darebbe vita al secondo capitolo dei Simpson sul grande schermo, sempre secondo Al Jean, avrebbe senso solo al cinema e non raccontata negli episodi, di breve durata, che da decenni, raccontano le vite e le avventure dei personaggi di Springfield.

Se confermato, quando potrebbe uscire nei cinema I Simpson 2?

Ma quanto dovremo aspettare per poter vedere questo ipotetico secondo capitolo? I tempi non sembrano brevi, purtroppo. Adesso l’attenzione è tutta sul prossimo film di James L. Brooks, Ella McKay. Secondo un accordo (che sarebbe già stato firmato), dopo la realizzazione della pellicola, il prossimo step del regista sarà proprio sui Simpson 2. Si ipotizza, infatti, che dopo Ella McKay, Brooks riunirà il team di sceneggiatori di I Simpson - Il film, che comprendeva, oltre a lui stesso, anche Matt Groening, Al Jean, Mike Scully, Richard Sakai e altri ancora. Con il finanziamento iniziale del progetto e il consenso degli ideatori della serie tv, sembrano esserci elementi concreti sui quali i fan di ‘Homer & Co’ possono aggrapparsi. Il secondo capitolo dei Simpson potrebbe assicurare ottimi incassi in tutto il mondo, con una storia già idealmente pensata (e che sia abbastanza forte per attirare il pubblico al cinema). Inoltre, il primo capitolo aveva ottenuto anche una nomination ai Golden Globe 2008 nella categoria “Miglior film d’animazione”. Un successo sotto ogni aspetto. E perché non sperare in un bis? Dopo le voci del 2018, 2019 e degli ultimi anni su un possibile sequel, nel 2024 arriverà l’attesa conferma ufficiale?

