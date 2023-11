Natale 2023, i migliori film da vedere in streaming: trame e curiosità

Roma, 28 novembre 2023 – Il Natale è una stagione speciale che porta con sé calore, gioia e, naturalmente, la voglia di recuperare film natalizi a tema, ancora meglio se in compagnia dei membri della nostra famiglia e dei nostri affetti più cari. Per fortuna con l'avvento delle piattaforme di streaming ora è più facile che mai immergersi in un mare di storie magiche senza dover necessariamente lasciare la comodità della propria casa e andare al cinema.

Quali sono, dunque, i film natalizi più imperdibili disponibili sulle varie piattaforme? Qui una selezione con tutte le trame e le relative curiosità.

Questo film divertente e adorato dalle famiglie di tutto il mondo è un classico natalizio che non può davvero mancare. La pellicola racconta la storia di Kevin McCallister, interpretato da Macaulay Culkin, che viene accidentalmente lasciato a casa dai propri genitori durante le vacanze di Natale e deve difendersi da due ladri maldestri, ai quali farà vivere un vero e proprio inferno.

Il film, iconico a dir poco, aveva avuto un successo tale al botteghino da meritarsi anche un sequel, altrettanto spassoso, ‘Mamma ho perso l’aereo - Mi sono smarrito a New York’, dove rivediamo il simpatico Kevin lasciato tutto solo dalla famiglia nella Grande Mela e nuovamente alle prese con i due malviventi del precedente film.

Un film divertente e commovente allo stesso tempo, ‘Elf’ vede lo straordinario Will Ferrell nel ruolo di Buddy, un umano cresciuto tra gli elfi al Polo Nord. Con il suo spirito natalizio contagioso, Buddy parte alla ricerca del suo vero padre a New York, regalando al pubblico una storia che celebra il Natale in modo unico e divertente.

Su Prime Video il film è disponibile a noleggio per 3,99 euro. ‘Elf’ è inoltre visibile sulla piattaforma Now sottoscrivendo un abbonamento a 6,99 euro al mese.

Basato sull'omonimo libro per bambini scritto da Chris Van Allsburg, ‘Polar Express’ è un viaggio magico in treno che trasporta i suoi giovani protagonisti in direzione del Polo Nord. Diretto da Robert Zemeckis e con protagonista Tom Hanks, questo film utilizza la tecnologia della motion capture per creare un'esperienza visiva straordinaria, rendendo la storia ancor più coinvolgente.

Questo film romantico e commovente presenta diverse storie intrecciate che si svolgono durante le festività natalizie a Londra, dalle più spensierate alle più struggenti e sofferte. Con un cast stellare che include Hugh Grant, Keira Knightley e Liam Neeson, ‘Love Actually’ cattura il calore e la complessità delle relazioni umane durante la magica stagione natalizia e ci racconta che l’amore non sempre è una favola, per quanto possa essere difficile da accettare.

Il classico racconto del Dr. Seuss prende vita con un Jim Carrey a dir poco incredibile nel ruolo del Grinch, una creatura verde e pelosa che cerca di rubare il Natale ai cittadini di Whoville, tra cui una dolce bambina interpretata da una giovanissima Taylor Momsen. Con il suo umorismo irriverente questo film è diventato un must durante le festività.

Diretto da Nancy Meyers, ‘L'Amore Non Va in Vacanza’ è una commedia romantica che segue le vite intrecciate di due donne, interpretate da Cameron Diaz e Kate Winslet, che decidono di scambiarsi le loro case durante le vacanze natalizie.

Klaus è un film d'animazione che racconta la storia di un postino che, inviato in un remoto villaggio artico, fa amicizia con un giocattolaio solitario. Con uno stile visivo unico e una trama avvincente, ‘Klaus’ ha conquistato il cuore di pubblico di tutte le età. Il film, tra le altre cose, vanta un doppiatore assolutamente d’eccezione: stiamo parlando del celebre cantautore Marco Mengoni, che per l’occasione ha prestato la voce al personaggio di Jasper.

Diretto da Frank Capra, questo classico senza tempo è la toccante storia di George Bailey, interpretato da James Stewart, che alla Vigilia di Natale riceve l'aiuto di un angelo per capire il vero significato della vita. Con il suo messaggio di speranza e amore, ‘La Vita è Meravigliosa’ è un film che riscalda il cuore in ogni stagione, ma è particolarmente adatto al periodo natalizio.

Il remake del celebre film del 1947 diretto da George Salton racconta la storia di Dorey Walker, una giovane donna che di recente è stata abbandonata dal marito. Madre di una bambina di otto anni, ricopre la posizione di direttrice dei servizi speciali in un importante magazzino a New York. Durante la stagione natalizia, si trova a dover sostituire un uomo, noto ubriacone, che solitamente interpreta il ruolo di Babbo Natale per stimolare le vendite nel grande negozio. La sua scelta ricade su un anziano signore di nome Kriss Kringle, il quale prende estremamente sul serio la sua parte e si convince fermamente di essere il vero Babbo Natale.

Scott Calvin (interpretato da Tim Allen) è un padre separato con un figlio di nome Charlie. La notte di Natale, i due vengono svegliati da un rumore proveniente dal tetto. Mentre esce per indagare sulla causa del disturbo, Scott nota la presenza di un uomo e, urlando, gli ordina di allontanarsi dalla sua casa. Tuttavia, inavvertitamente, fa scivolare l'uomo, che cade a terra e perde la vita sul colpo. Il defunto si rivela essere Babbo Natale, che sparisce nel nulla lasciando solo il suo abito e un biglietto da visita. Quest'ultimo si rivela essere un contratto dove c’è scritto che se qualcosa fosse accaduta a Babbo Natale, chi avesse causato l'incidente avrebbe dovuto indossare l'abito e assumere il suo ruolo. Per accontentare il figlio, Scott indossa l'abito di Babbo Natale e inizia così la sua straordinaria avventura, cominciando a distribuire regali da un tetto all'altro. Alla pellicola hanno poi fatto seguito molti altri film: ‘Che fine ha fatto Santa Clause?’, ‘Santa Clause è nei guai’ e ‘Nuovo Santa Clause cercasi’.

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui