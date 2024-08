Simone Biles e Jonathan Owens, dall’incontro via app al matrimonio

Simone Biles e Jonathan Owens sono una delle coppie più ammirate nel mondo degli sportivi di altissimo livello. La campionessa olimpica di ginnastica e il giocatore della National Football League stanno insieme da poco prima della pandemia. Da allora non hanno smesso di amarsi e di sostenersi a vicenda nei momenti più difficili.

Incontro online

Biles e Owens si sono conosciuti nel 2020 su una app di incontri. I due, infatti, si sono incontrati sulla piattaforma digitale Raya, poco prima che la pandemia colpisse gli Stati Uniti. “Non sapevo chi fosse,” ha raccontato Owens a ‘Texas Monthly’ nel giugno 2021. “Non l’avevo mai sentita nominare, e quando gliel’ho detto, è stato uno degli aspetti che le è piaciuta di più”. Ha aggiunto il giocatore: “Abbiamo iniziato a frequentarci poco prima della pandemia. È stato uno dei pochi momenti della sua vita in cui tutto si è fermato e lei non poteva fare nulla. Così abbiamo usato quel tempo per conoscerci davvero meglio. Ha rafforzato il nostro legame e adesso ne sono così grato”. I due sono usciti allo scoperto, con i loro fan, su Instagram nell’agosto del 2020.

La vacanza in Belize

Nel marzo 2021, hanno festeggiato sia il loro primo anniversario che il 24esimo compleanno di Biles con una vacanza insieme in Belize. “Ti amo più di quanto ami il Belize, e questo è tanto” ha scritto Biles, sempre su Instagram. La campionessa, che ha avuto un’infanzia e un’adolescenza difficili, ha la cittadinanza anche in quel Paese dell’America Centrale attraverso le origini della madre adottiva, Nellie Cayetano Biles.

Tokyo 2020

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 – tenutesi in realtà nel luglio 2021 a causa del Covid – hanno segnato un periodo complicato per Biles. Nonostante la sua fama già consolidata di mito della ginnastica artistica, ha dovuto ritirarsi da diverse competizioni a causa di twisties, un disturbo che consiste nella percezione di un improvviso senso di vuoto da parte di un atleta in una competizione sportiva. “Dopo Tokyo, Jonathan mi ha sempre sostenuta, dicendomi che sarei tornata al mio livello” ha commentato Biles nella docu-serie di Netflix sulla sua vita, secondo quanto riportato da ‘Today’. “Lui si assicurava che andassi alle mie sessioni di terapia e faceva il possibile per aiutarmi, senza essere invadente, ma offrendomi sempre una spalla su cui appoggiarmi. Ha visto i miei momenti bui dopo Tokyo”.

Matrimonio

Owens e Biles hanno poi annunciato via social il loro fidanzamento il 15 febbraio 2022. Nell'aprile 2023, inoltre, Simone ha rivelato di essersi sposata con Owens con una cerimonia in municipio, seguita il mese successivo da sfarzosi festeggiamenti a Cabo San Lucas, in Messico. “Penso che questo sia esattamente come dovrebbero sentirsi le spose” ha detto Biles in un video girato per ‘Vogue’. “Lussuosa, bellissima, come se si fosse in cima al mondo”.

Nell’ottobre 2023, Biles ha raccontato a ‘Today’ che il matrimonio le è stato di aiuto ad alleggerire, in qualche modo, la pressione sulla sua carriera nel mondo agonistico. “La ginnastica è solo qualcosa che ho il privilegio di fare,” ha detto. “Non mi sembra più che sia tutto, come lo era prima. Ora posso tornare a casa da mio marito, dai miei cani, nella mia casa e in tutte quelle situazioni di comfort. È una sensazione davvero bella”. A Parigi 2024 Biles ha trionfato con quattro medaglie, tre ori e un argento.