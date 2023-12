Simona Ventura e Giovanni Terzi: come si sono conosciuti, la sfida della malattia e la proposta romantica a Ballando. Il matrimonio nel 2024

Simona Ventura, senza ombra di dubbio una delle conduttrici più celebri e amate della storia della televisione italiana, è stata sentimentalmente legata fino ad oggi con tre uomini: il primo è stato l’ex calciatore Stefano Bettarini, che l’ha resa madre di due figli (Niccolò e Giacomo); poi è stato il turno di Gerò Carraro, il genero di Mara Venier; il terzo è il giornalista Giovanni Terzi, con cui presto convolerà a nozze. Giovanni Terzi e Simona Ventura sono dunque finalmente pronti a coronare il loro sogno d’amore dopo tanti anni di una relazione che, a quanto pare, non ha mai vissuto momenti di crisi: vediamo insieme tutti i momenti salienti del loro rapporto fino a questo punto.

Come si sono conosciuti Simona Ventura e Giovanni Terzi

A raccontare il primo incontro tra i due è stata la stessa Simona Ventura, concedendo un’intervista esclusiva al Corriere della Sera. Gli sguardi della coppia si sono incrociati per la prima volta in occasione di una cena da amici comuni della coppia. Ventura a proposito ha raccontato: “Prima l’avevo visto qualche volta, ma niente di che. Sono andata a quella cena che ero appena uscita da una storia lunga e a tutto pensavo tranne che di innamorarmi. In quel periodo mi dicevo: io rimarrò sola a vita. Invece è arrivato lui, in questo modo totalmente inaspettato. Mentre parlavamo ho subito capito di avere una cosa strana nello stomaco e mi dicevo: ma non sarò mica matta. [...] Sono stata io a gettare l'amo. Durante la cena mi aveva regalato il suo libro. Ho chiesto il suo numero e, il giorno dopo, gli ho scritto: 'Giovanni, durante la notte ho letto il tuo libro, è molto intenso'. Ovviamente non l'avevo mai letto". La relazione ha preso ufficialmente il via nel 2018 e si è rapidamente trasformata in qualcosa di molto serio: i due hanno presto iniziato a vivere insieme e a partecipare ad eventi pubblici, dimostrandosi inseparabili l’uno dall’altra.

Un rapporto intenso

Simona Ventura ha raccontato di come entrambi, in passato, abbiano dovuto affrontare le medesime sofferenze e gli stessi fallimenti. La costruzione della loro nuova famiglia è nata a partire da una sincerità reciproca che li ha uniti tantissimo, proprio come il rapporto lavorativo, che è stato per loro un prezioso collante. La conduttrice ha a proposito spiegato di non aver mai lavorato con un partner in precedenza e che quella con Terzi è stata dunque la sua prima esperienza in assoluto in questo senso. Per un certo periodo, tra l’altro, Simona Ventura si è ritrovata costretta, non per sua volontà, a rimanere lontana dalle scene e in questo suo percorso di ritorno sul piccolo schermo il suo attuale compagno, e futuro marito, ha avuto un ruolo assolutamente cruciale.

Simona Ventura vicina nella malattia di Giovanni Terzi

Il volto tv è stata in questi ultimi anni anche un’importante spalla per il giornalista vicedirettore del Corriere della Sera, che nel 2021 ha rivelato di essere affetto da una rara malattia genetica, la dermatomiosite amiopatica. Si tratta di una patologia che interessa i polmoni e che ha purtroppo causato la morte della madre dello stesso Terzi. Parlando al magazine Di più, quest’ultimo aveva a riguardo commentato: “Si tratta di una malattia da cui non si può guarire: posso sperare soltanto di impedirle di peggiorare. Ed è una malattia che mi può costare la vita da un momento all’altro. La soluzione definitiva sarebbe il trapianto di entrambi i polmoni”. In questo difficile percorso c’è però sempre stata l’amata compagna, alla quale il giornalista ha fatto riferimento in questi termini: “Nella malattia mi è stata sempre vicino, come una roccia. Ha tenuto botta sempre. In alcuni momenti mi ha fatto capire la sua preoccupazione, ma lei riesce a sedarmi, non a farmi aumentare le paure”.

Un matrimonio tanto atteso

La notizia dello sposalizio imminente, ad onor del vero, era nell’aria ormai da tempo. La coppia, infatti, aveva intenzione di convolare a nozze da circa tre anni, poi però i casi della vita hanno remato loro contro. In un primo momento è scoppiata la pandemia di Covid-19, poi è arrivata la guerra in Ucraina e i loro piani sono nuovamente slittati. A quanto pare, dunque, a mancare all’appello era ormai soltanto la tanto attesa proposta di matrimonio ufficiale da parte di Terzi, che non sarebbe potuta arrivare nel modo più romantico. In occasione della puntata di Ballando con le stelle 2023 trasmessa su Rai 1 sabato 9 dicembre, in presenza dei genitori della compagna, Giovanni Terzi ha ufficialmente chiesto la mano di Simona Ventura, infilandole l’anello al dito di fronte agli occhi stupiti di milioni di telespettatori sintonizzati in diretta e della conduttrice Milly Carlucci, in brodo di giuggiole. In questa stessa occasione (entrambi sono impegnati nella trasmissione in veste di concorrenti) Giovanni Terzi ha anche confermato la data del matrimonio, fissato per il 6 luglio del 2024. Almeno per il momento (ma d’altra parte è ancora molto presto) non sappiamo molto sul grande giorno, anche se Simona Ventura qualcosa al Corriere l’ha rivelata. Sull’abito, per esempio, ha dichiarato: “Ecco, bianco, bianco no…magari melange…” mentre sull’evento ha aggiunto “Penso a una grande festa per celebrare non solo il nostro amore ma tutti quelli che ci vogliono bene. E si ballerà, certo”.