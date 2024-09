Silverlines, Damiano debutta da solista: "Ma non è il mio addio ai Måneskin"

“Sept. 27”, a caratteri rossi su uno sfondo nero, è ciò che si vede nell’immagine dei profili social di Damiano David. Il frontman dei Måneskin ha annunciato ieri ufficialmente il suo progetto solista pubblicando un’anteprima – in un reel di pochi secondi – di Silverlines (Sony Music Italy/Arista Records). Il nuovo brano, prodotto dal cantautore e produttore inglese Labrinth, famoso per aver prodotto la colonna sonora della serie HBO Euphoria, uscirà in tutto il mondo venerdì 27 settembre.

Una carriera straordinaria quella di Damiano, che lo ha portato dalle strade di Roma, dove ha iniziato il suo percorso, fino alla vittoria al festival di Sanremo e poi all’Eurovision Song Contest e al successo internazionale. Come cantautore, frontman e inconfondibile voce dei Måneskin (che al momento non lascerebbe), Damiano ha ricevuto ovunque premi e riconoscimenti, raccogliendo consensi da pubblico e critica e venendo spesso elogiato per la presenza scenica, lo stile, il carisma. Adesso l’artista è pronto ad intraprendere questo nuovo progetto solista, nato dalla necessità di esprimere una parte più personale e intima di sé.

Dopo i primi teaser condivisi la scorsa settimana sui suoi profili social, che hanno agitato i fan di tutto il mondo, è stato pubblicato un video in cui Damiano ha fatto accenno a questo nuovo capitolo molto personale in inglese: "Ho viaggiato in tutto il mondo per trovare la mia voce, solo per finire dove tutto è iniziato – concludendo con – oggi è il primo giorno della mia vita".

Damiano non è il primo membro della rock band a intraprendere un progetto solista. La bassista Victoria De Angelis ha rilasciato il 30 agosto scorso il suo primo singolo, Get up B*tch! Shake ya ass, un pezzo tecno realizzato in collaborazione con l’artista musicale Anitta. Un anticipo della tournée internazionale come dj di musica elettronica, cominciata l’8 settembre 2024 con la performance di Victoria che ha infiammato il pubblico del Decibel Open Air Festival a Modena.