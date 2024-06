Sigourney, una Leonessa tutta d’oro

Determinata e carismatica, è l’attrice americana Sigourney Weaver il Leone d’oro alla carriera del’81ª Mostra Internazionale di Venezia, in programa dal 28 agosto al 7 settembre. Lo ha annunciato la Biennale di Venezia. Settantaquattro anni, ha lavorato con grande registi da Woody Allen a Ridley Scott fino a James Cameron. A decidere il premio è stato il cda della Biennale, presieduto da Pietrangelo Buttafuoco, che ha fatto propria la proposta del direttore della Mostra, Alberto Barbera. Dopo la piccola parte in Io e Annie di Allen, è diventata famosa per la sua interpretazione nella saga di Alien di Ridley Scott, imponendo tra le prime la figura di una supereroina forte e intelligente più della sua squadra di uomini. Famosa anche per Ghostbusters (’84), per Tempesta di ghiaccio di Ang Lee (’97), e più recentemente per Avatar di James Cameron e per la serie tv Ascolta i fiori dimenticati. Vanta 7 candidature al Golden Globe, e ne ha vinti due nello stesso anno (1989, prima attrice in assoluto) come migliore interprete non protagonista di un film drammatico, Gorilla nella nebbia, e migliore attrice e di una commedia, Una donna in carriera.

"Sono davvero onorata – ha detto Weaver –. Questo premio è un privilegio che condivido con tutti i registi e i collaboratori con cui ho lavorato nel corso degli anni. Accetto con orgoglio questo riconoscimento, che celebra anche tutti coloro che hanno dato vita ai film". Dotata di un grande temperamento, ha portato al cinema un’immagine di donna sicura e determinata, dinamica e tenace, non senza lasciar trapelare, con sfumature sempre diverse, una sensibilità femminile di intenso magnetismo. Il Leone d’oro alla carriera è il riconoscimento a una star che ha saputo costruire ponti fra il cinema d’autore più sofisticato e i film che dialogano con il pubblico in forma schietta e originale, senza mai rinunciare a essere se stessa.