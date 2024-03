Paris Fashion Week, sulla passerella di Marine Serre non c’era Kate Moss ma una sua sosia

Roma, 6 marzo 2024 – Non era Kate Moss sulla passerella di Marine Serre alla Paris Fashion Week ma una sua sosia e la top model non avrebbe affatto gradito lo ‘scherzo’. La rivelazione arriva dal Dailymail, che racconta come Denise Ohnona, 43 anni, ha calcato la passerella della sfilata della stilista 33enne fingendo di essere la leggendaria top model e scatenando la confusione di massa nel mondo della moda.

Stando a quanto rivelato dal Mailonline, però, la supertop ora 50enne, non avrebbe visto il lato divertente della cosa e sarebbe rimasta invece particolarmente irritata dall’interpretazione della sua sosia.

“Ho voluto un casting di persone normali in un posto normale”, aveva raccontato effettivamente la stilista motivando la scelta di portare al defilé una mamma col bambino nel marsupio e una ragazza che torna dal mercato col carrellino della spesa.

Effettivamente Kate Moss usciva un po’ fuori da queste storie di vita quotidiana. ..