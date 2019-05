Sydney, 2 maggio 2019 - No, non è una fake news. In Australia è stato trovato uno straordinario serpente con tre occhi. A darne notizia su Facebook è l'agenzia governativa che si occupa della gestione e protezione della flora e della fauna australiana. Ecco il post e le foto del serpente:

"Giovane e lungo circa 40 cm" il serpente con tre occhi è stato trovato da alcuni "ranger sulla Annhem Highway, vicino a Humpty Doo", spiegano i funzionari dell'agenzia governativa. Dalle radiografie è stato dimostrato che non si trattava di "due teste separate e forgiate insieme", bensì di "un cranio unico con una cavità oculare aggiuntiva e tre occhi funzionanti", si spiega ancora nel post.

DOVE E' STATO TROVATO, LA MAPPA:

La notizia del serpente a tre occhi ha fatto subito il giro del mondo. E il web si è immediatamente scatenato tra coloro che compatiscono l'animale "per la sua malattia", quelli che ironizzano sullo "strabismo" del rettile e chi invece prova a sottolineare quanto "i cambiamenti climatici stiano distruggendo il pianeta". A qualcuno viene persino in mente il pesce dei Simpson, "quello che nuota vicino alla centrale nucleare: ha tre occhi, dai sembra lui!", scrive Daniel nei commenti al post. Ma la risposta alle cause della deformazione del serpente arriva direttamente dall'agenzia governativa: "È quasi certamente un evento naturale in quanto i rettili malformati sono relativamente comuni", viene spiegato nel post.