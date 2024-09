Le lacrime di Selena Gomez: “Volevo avere figli miei ma non riesco. Ho pianto tanto”

Roma, 10 settembre 2024 – “Non l'ho mai detto ma purtroppo non posso avere dei figli miei”. in un’intervista a cuore aperto a Vanity Fair, Selena Gomez, l’attrice di “Only Murders in the Building” ha rivelato di non essere in grado di portare avanti una gravidanza. "Ho un sacco di problemi di salute che metterebbero in pericolo la mia vita e quella del bambino. Ci ho pianto su per un po’ di tempo” ha aggiunto la cantante, attrice e imprenditrice statunitense che ha esordito da bambina nella serie tv Barney e poi in varie serie Disney.

L'artista 32enne, attualmente legata al produttore discografico Benny Blanco, ha rivelato che avrebbe voluto mettere su famiglia entro i 35 anni, ma i suoi problemi di salute non le consentono di portare in grembo un bambino per nove mesi, inoltre una gravidanza metterebbe a rischio sia la sua vita che quella del feto. L’attrive non ha fornito dettagli sul suo stato di salute, ma è noto che dal 2015 ha il lupus, mentre l'anno dopo le sono state diagnosticate ansia e depressione, forse legate ai farmaci che prende per tenere sotto controllo la malattia cronica di natura autoimmune. Nel 2017 ha subito un trapianto di reni e nel 2020 le è stato diagnosticato il disturbo bipolare.

Gomez ha anche rivelato di essere aperta a varie opzioni per avere un figlio, tra cui un'adozione o il ricorso ad una madre surrogata.

Di recente la star ha fatto notizia per essere entrata nel club dei miliardari. Secondo Bloomberg, la sua fortuna è stimata intorno a 1,3 miliardi di dollari. Alla sua età è una delle più giovani miliardarie degli Stati Uniti. Il grosso della sua ricchezza viene dai profitti della sua linea di cosmetici, Rare Beauty.