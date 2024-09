Selena Gomez è diventata miliardaria a 32 anni

Roma, 6 settembre 2024 – Selena Gomez è ufficialmente diventata miliardaria. L’attrice, cantante e imprenditrice statunitense ha raggiunto il traguardo finanziario a 32 anni ed è quindi diventata, secondo Bloomberg, una delle più giovani miliardarie ‘self-made’ degli Stati Uniti, con un patrimonio stimato di 1,3 miliardi di dollari.

La ricchezza della star proviene dalle diverse attività che Gomez porta avanti. Sicuramente c’è la sua carriera musicale, che le permette di raccogliere molte royalties tramite le piattaforme di treaming. E poi quella attoriale: attualmente i suo show su Hulu, ‘Only Murders in the Building’, che è stato appena rinnovato per una quinta stagione e Gomez guadagna 6 milioni di dollari per ogni stagione.

Ma, sempre secondo Bloomberg, l’introito maggiore per la star americana è legato a ‘Rare Beauty’, la sua linea di make up, lanciata 5 anni fa. Il marchio ha ottenuto grandissimo successo, soprattutto tra influencer e adolescenti. Infine, si aggiungono al gruzzolo gli interessi di Gomez nella piattaforma ‘Wondermind’, dedicata alla salute mentale, e a vari altri guadagni derivanti dalle proprietà e dal denaro ricavato dalle collaborazioni che pubblica sui social media, tra cui i suoi 424 milioni di follower su Instagram.

I social network hanno sicuramente dato un contributo fondamentale alla carriera e alle finanze di Gomez: i numeri del suo profilo Instagram la rendono la terza persona più seguita al mondo, dopo le icone del calcio Cristiano Ronaldo (638 milioni) e Lionel Messi (504 milioni), aiutandola a raccogliere grandi sponsorizzazioni con marchi come Puma, per un valore dichiarato di 30 milioni di dollari, e Coach, un accordo da 10 milioni di dollari.