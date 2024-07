Seduzione a fior di labbra. Ecco i rossetti per l’estate

Dimenticate la sfumature tradizionalmente collegate alla bella stagione. I rossetti più trendy dell’estate 2024 abbracciano una gamma infinita di tonalità, attingendo tra quelle di solito sdoganate nei mesi freddi. Labbra seducenti, a prova di bacio, che si colorano di bordeaux, vinaccia e rossi intensi. Senza trascurare il corallo, che rimane un evergreen, e le numerosissime declinazioni di nude.

Ecco allora qualche consiglio per scegliere i colori da inserire nella trousse estiva, partendo da una certezza: il rossetto è l’unico elemento del make up che riesce a valorizzare un volto abbronzato senza necessitare per forza del completamento di mascara o blush.

Via libera ai toni della frutta come lampone, mora e fragola. Particolarmente gettonato il rosso ciliegia, gradazione che dona sia a chi decide di abbronzarsi che alle amanti a oltranza delle pelle chiara. Inoltre il ciliegia – svelano gli esperti – contiene pure un pochino di blu e aiuta quindi a camuffare gli eventuali inestetismi dovuti a una dentatura giallastra.

Altra sfumatura in voga, il cherry cola, a metà strada tra il ciliegia e il coca cola, esibito in passerella dalle modelle di Armani, Saint Laurent e Dolce & Gabbana.

Il rossetto nude è un classico intramontabile che quest’estate si allea a una punta di rosa per valorizzare le labbra anche quando si opta per un make up discreto. Le gradazioni più intense sono consigliate alle donne che hanno un incarnato più caldo. Le nuance, che evocano il bordeaux sono in primo piano. Di grande tendenza il vinaccia e e il geranio, ma la vera sorpresa dell’estate 2024 resta il burgundy, tonalità normalmente destinata al trucco di autunno-inverno.

Nel beauty-case delle vacanze non possono infine mancare lip gloss e lucidalabbra, da utilizzare anche come illuminanti su guance e zigomi. L’estate 2024 li vuole scintillanti e glitterati, per dare alle labbra un effetto bagnato che dona volume e tridimensionalità. Tra i colori di moda spuntano quelli ispirati allo scaffale delle marmellate: fragola, ciliegia, arancia, pesca, albicocca. Per ’dolci’ baci in riva al mare...