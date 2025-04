La finestra nei dentini del principe Louis e gli auguri di mamma Kate. “Così la principessa ha rotto il protocollo”

Roma, 23 aprile 2025 – “Auguro al principe Louis un felice 7° compleanno!”. Il messaggio, accompagnato dall’icona di una torta con tante candeline e dalla foto del festeggiato che sfoggia uno smagliante sorriso sdentato appare sul profilo social Kensington Royal del principe e della principessa del Galles. Il piccolo Louis, figlio minore di Kate Middleton e del principe William, nella foto è immerso in uno splendido scenario primaverile, nel giardino di Anmer Hall nel Norfolk, la residenza della famiglia reale gallese nella tenuta di Sandringham.

Uno scatto semplice, in cui il terzogenito dei principi di Galles è seduto su un tronco, in abiti informali: jeans, pullover verde scuro con scollo a V e camicia a quadri bianca e azzurra. Il bambino guarda sorridente verso l’obiettivo, incurante della larga “finestra” nell’arcata dentale dovuta all’assenza dei due incisivi superiori. A differenza di precedenti scatti, la foto per i 7 anni del principino è stata scattata dal fotografo Josh Shinner, molto noto nell'ambiente.

Ma se la foto dell’ultimogenito dei principi del Galles ha intenerito i follower che non hanno mancato di esprimere affetto con commenti ed emoticon, non è sfuggito che mamma Kate ha “infranto” il protocollo. Come fa notare il Daily Mail, La principessa del Galles ha condiviso la foto nella mattinata del compleanno di Louis, mentre in passato i ritratti venivano pubblicati a mezzanotte. Ma c’è anche chi fa notare come Louis, essendo ultimogenito e quarto in linea di successione al trono, non sia cresciuto sotto i riflettori come il fratello maggiore George. Per questo qualche deviazione dal protocollo o una smorfia in più gli viene perdonata dai sudditi di sua maestà, come accaduto più volte durante le apparizioni della famiglia reale, quando Louis ha sfoggiato con grande spontaneità facce buffe e divertenti.