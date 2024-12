Sciare in Italia: le migliori destinazioni da Pila a Madonna di Campiglio

Montagna vuol dire relax. E per tanti italiani rilassarsi vuol dire sciare. Niente di più comodo nel Belpaese, che strizza loro l’occhio con le sue magnifiche vette. Ma se quelle delle Alpi sono uno spettacolo, non da meno sono i luoghi che fanno loro da contorno. Come Pila, in provincia di Aosta, dove è stato aperto agli sciatori e agli snowboarder il secondo troncone del nuovo impianto della telecabina Couis, che ha preso il posto della seggiovia biposto degli anni ’80 e che permette di arrivare, in poco più di 5 minuti, in cima al Couis 1, a 2.700 metri. Ma Pila è anche, e soprattutto, una piccola perla nel cuore della Val d’Aosta, e a due passi dal capoluogo, che offre un patrimonio inestimabile di cultura e storia. Senza contare il suo comprensorio sciistico: 70 chilometri di piste adatte a sciatori di ogni livello. Gli amanti del freeride potranno invece sbizzarrirsi nei boschi e nei percorsi fuoripista, mentre gli appassionati di scialpinismo avranno a disposizione due percorsi sicuri e tracciati. E se non fosse abbastanza, il luogo si presta a piacevolissime escursioni in ciaspole lungo i numerosi itinerari disponibili, sia in autonomia che con guide esperte. In particolare, sono da non perdere la ciaspolata all’Alpeggio Grivel e al Grimondet, con una vista mozzafiato sui 4.000 valdostani, e le ciaspolate notturne, con aperitivo o cena in baita. E i più piccoli? Potranno divertirsi al Fun Park, con bob, slittini e snow tubing.

Ma una stagione sciistica come si deve la si può apprezzare anche in Trentino. La Skiarea Alpe Cimbra-Folgaria&Lavarone, uno tra i comprensori sciistici più estesi, è uno scrigno ricco di tesori. Con oltre 10 differenti punti di accesso, le skiaree di Folgaria&Lavarone offrono più di 100 chilometri di piste per ogni livello di difficoltà, dalle 5 piste nere per i più esperti alle 25 piste rosse per chi è già ad un buon livello; e ce ne sono anche ben 54 blu per chi è alle prime armi. Gli impianti, operativi dal 6 dicembre, non prevedono interruzioni fino a fine marzo. L’ideale per chi desidera vivere una stagione invernale ricca di emozioni ed esperienze: dalle tradizionali attività di sci alpino, sci di fondo e snowboard, alle opzioni più avventurose come il free-ride.

Ha aperto i battenti anche la Ski Area San Pellegrino, che vanta oltre 100 chilometri di piste, 23 moderni impianti di risalita e 2 snowpark. Tra le più iconiche è degna di nota La VolatA, facilmente raggiungibile con la Funivia Col Margherita dal Passo San Pellegrino. Lunga 2.400 metri, è una sfida imperdibile per gli sciatori più esperti; e sono finalmente fruibili anche la Seggiovia del Passo e la Seggiovia Lago Cavia - Col Margherita, con le relative piste. Non solo: grazie allo Ski Tour Discover è possibile esplorare ogni angolo del comprensorio: si va dal Gruppo del Focobon alle Pale di San Martino.

Non poteva mancare il comprensorio sciistico più grande del Trentino, che ha riaperto a Madonna di Campiglio, nel cuore delle Dolomiti di Brenta. Con oltre 150 chilometri di piste, e 58 impianti di risalita che collegano la Val di Sole e la Val Rendena e le tre aree sciabili più amate e prestigiose – Folgarida Marilleva, Madonna di Campiglio e Pinzolo –, questo piccolo grande paradiso invernale è un’esperienza da non perdere per gli amanti dello sci. Con varianti a dir poco gustose: è infatti possibile, previa prenotazione, vivere esperienze memorabili. Per esempio, il Trentino Ski sunrise, che consente di godersi le piste alle prime luci dell’alba guardando negli occhi le Dolomiti; oppure il Campiglio Sunset Ski e Al chiaro di luna, intriganti varianti dello stesso tema. Info su www.campigliodolomiti.it

In Alto Adige i 42 chilometri di piste nel comprensorio sciistico della Val Senales perfettamente preparate si estendono tra i 2.000 e i 3.200 metri e offrono alcune discese impegnative. Ad approfittare dell’inizio anticipato della stagione sciistica sono anche i professionisti: infatti qui si allenano molte squadre di sci internazionali ormai dalla fine di novembre. Il comprensorio sciistico di Solda è considerato il più innevato dell’Alto Adige e si trova a un’altitudine compresa tra i 1.900 e i 3.250 metri nell’imponente Gruppo Ortles-Cevedale nel Parco Nazionale dello Stelvio. Solda rimane aperta fino al primo maggio 2025.