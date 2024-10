Tesori d'Italia a numero chiuso: quali sono le mete sottratte al turismo di massa

Roma, 8 ottobre 2024 - Nell'elenco di località e monumenti presi d'assalto dal turismo di massa sembra destinata ad entrare anche la Fontana di Trevi: 4 milioni di visitatori l'anno, 10-12 mila al giorno, una delle mete imperdibili per chiunque faccia tappa a Roma.

Si allunga così l'elenco dei tesori d'arte che (soc)chiudono le porte al turismo di massa. Dopo le numerose spiagge e località a turismo contingentato a ogni latitudine della penisola, perché tutta Italia è miniera di tesori, ecco arrivare anche uno dei simboli della Città Eterna, consacrato sul grande schermo dal genio felliniano. Ma vediamo, regione per regione, quali sono gli illustri precedenti che per primi hanno introdotto il numero chiuso e le località che intendono farlo (e perché).