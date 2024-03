Scala, non solo la Forza di Verdi . Debutta “Il nome della rosa“ Il Teatro alla Scala presenta una stagione ricca di quattordici titoli d'opera, con protagonisti di prestigio come Jonas Kaufmann e Anna Netrebko. Spiccano opere di Verdi, il debutto mondiale de "Il nome della rosa" e il ritorno di grandi direttori come Daniele Gatti e Riccardo Muti.