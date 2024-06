Sapienza e passione. Due nuove etichette in casa Bertazzo 1840 L'azienda vitivinicola Bertazzo 1840, fondata nel 1840 da Domenico Bertazzo, si distingue per la produzione di vini di qualità legati al territorio e alla sostenibilità ambientale. Con 70 ettari di vigneto e un focus sui vitigni autoctoni, propone etichette di pregio come il Friularo di Bagnoli Docg Riserva e La Vetta, spumante metodo classico Pas Dosè. Investimenti in tecnologia e prassi di cantina mirano a garantire vini di alta qualità.