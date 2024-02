Santi Francesi, tutte le date del Club Tour 2024

Roma, 23 febbraio 2024 – Con alle spalle la partecipazione alla 74° edizione del Festival di Sanremoe dopo l’ottimo riscontro ottenuto dal loro brano sanremese ‘L’Amore in bocca’, i Santi Francesi hanno annunciato nelle scorse ore tutte le tappe della loro prossima tournée, una delle prime occasioni in cui i loro fan potranno sentirli esibirsi dal vivo dopo la loro vittoria ad X Factor 2022.

Santi Francesi, il tour 2024 inizia da due chiese sconsacrate

Il duo di artisti (in passato conosciuti anche come The Jab, e concorrenti del talent show ‘Amici’) hanno confermato prima di tutto un paio di concerti davvero molto particolari, fissati all’interno di due chiese sconsacrate: il primo è in programma il 15 marzo a Milan o presso la Chiesa di San Vittore e 40 martini, mentre il secondo si svolgerà il 20 marzo a Napoli presso la Chiesa San Giuseppe Le Scalze Rifacendosi ai versi della loro canzone e al loro nome d’arte, i Santi Francesi hanno così voluto dare appuntamento ai loro seguaci con questi due eventi speciali intitolati, per l’occasione ‘L’amore torna. Piccole liturgie musicali’. Nel corso di queste due serate, dunque, gli artisti potranno raccontare e raccontarsi attraverso la musica, attraverso le parole, gli sguardi e il contatto con gli altri esseri umani, una connessione che i Santi hanno sempre cercato di stabilire con il loro pubblico, fin dagli esordi, anche e soprattutto al di là del filtro dei social network. Parlando dei due live in arrivo, il duo ha commentato: “Queste piccole liturgie avevano bisogno di luoghi piccoli e speciali da riempire di poesia, suoni, parole ed emozioni, luoghi dove incontrarsi, guardarsi negli occhi e confrontarsi con le persone che condividono le stesse intenzioni.”

I concerti nei club

Ma non finisce qui. Non paghi dei due concerti già annunciati, i Santi Francesi hanno deciso di deliziare il loro pubblico con un’altra news, l’arrivo del primo tour nei club 2024, in arrivo il prossimo autunno/inverno. Ecco la lista completa dei loro prossimi appuntamenti live: 20.11 - Torino - Teatro Concordia 23.11 - Padova - Gran Teatro Geox 26.11 - Firenze - Tuscany Hall 29.11 - Bologna - Estragon Club 03.12 - Bari - Eremo Club 05.12 - Napoli - Casa della musica 10.12 - Milano - Fabrique 13.12 - Roma - Atlantico I biglietti per i live in programma a marzo sono disponibili in prevendita online su Ticketone e in tutte le altre prevendite fisiche autorizzate. Per quanto riguarda invece i biglietti per i live nei club, i biglietti sono disponibili su TicketOne, su tutte le altre piattaforme autorizzate e nei punti vendita.