Sanremo 2025: tutti gli altri eventi al di fuori del Teatro Ariston

La settimana del Festival della Canzone Italiana a Sanremo è un evento che ogni anno attira migliaia di turisti, appassionati di musica e curiosi da ogni angolo d'Italia e oltre. Per rendere questa esperienza ancora più memorabile, il progetto "Tra Palco e Città" si conferma come un'iniziativa fondamentale, trasformando la città dei fiori in un palcoscenico vibrante e coinvolgente.

Un programma ricco di eventi

Presentato in una conferenza stampa al Casinò Municipale di Sanremo, il programma di quest'anno è stato delineato da figure chiave come il sindaco Alessandro Mager e l'amministratore delegato di Rai Pubblicità, Luca Poggi. "Tra Palco e Città" è nato nel 2020 e ha rapidamente guadagnato popolarità, diventando un esempio di integrazione tra eventi musicali e coinvolgimento della comunità locale. Quest'edizione include una serie di eventi che si svolgeranno in diverse location iconiche della città, offrendo intrattenimento per tutti i gusti:

Suzuki Stage in Piazza Colombo : qui si esibiranno artisti di fama come Raf, BigMama, Ermal Meta, Benji & Fede e Tedua . L'apertura è prevista per sabato 8 febbraio alle 18:00 con una serata dedicata ai giovani talenti di Area Sanremo .

: qui si esibiranno artisti di fama come . L'apertura è prevista per alle 18:00 con una serata dedicata ai . Music Cruise a bordo di Costa Toscana : domenica 9 febbraio si darà il via ai festeggiamenti con un grande spettacolo di fuochi d'artificio e musica sul mare.

: si darà il via ai festeggiamenti con un grande spettacolo di fuochi d'artificio e musica sul mare. Casa Coca-Cola : situata all'ultimo piano del Palafiori , questa area esclusiva offrirà momenti di relax e divertimento con ospiti speciali che commenteranno il Festival.

: situata all'ultimo piano del , questa area esclusiva offrirà momenti di relax e divertimento con che commenteranno il Festival. Installazioni immersive come quella de "The Mall Sanremo", dedicata ai fiori, simbolo della città.

Carlo Conti, direttore artistico e presentatore del Festival di Sanremo 2025, in onda dall'11 al 15 febbraio

Un evento diffuso

Il progetto "Tra Palco e Città" non si limita a eventi musicali ma si estende anche a mostre culturali e iniziative sociali. Al Polo Museale Santa Tecla sarà allestita una mostra dedicata ai valori delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, che unirà sport, cultura e musica in un'unica esperienza immersiva. Inoltre, le radio ufficiali del festival trasmetteranno in diretta da vari punti strategici della città, arricchendo ulteriormente l'atmosfera festiva con interviste e commenti dal vivo.

Un’occasione da non perdere

La settimana del Festival della Canzone Italiana a Sanremo rappresenta molto più di un semplice evento musicale; è un'opportunità per esplorare la cultura italiana attraverso la musica, l'arte e la gastronomia. Con "Tra Palco e Città", la città diventa un palcoscenico aperto a tutti, dove ogni angolo racconta una storia attraverso le note delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana.

In sintesi, se sei un amante della musica o semplicemente desideroso di vivere un'esperienza unica, non puoi perderti gli eventi di "Tra Palco e Città" durante il Festival di Sanremo 2025. Prepara il tuo viaggio verso la città dei fiori e lasciati trasportare dalla magia del festival!