Sanremo 2025: debutta il Living Garden Hub, lo spazio innovativo che celebra musica e sostenibilità

In occasione del 75° Festival della Canzone Italiana, dal 9 al 16 febbraio 2025, la città di Sanremo si arricchisce di un nuovo spazio innovativo: il Living Garden Hub. Situato in Via Giardini di Vittorio Veneto, questo hub esclusivo è stato progettato per ospitare eventi, talk e attività all’insegna di quattro pilastri fondamentali: musica, innovazione, territorialità e sostenibilità.

Posizionato a soli 7 minuti dal Teatro Ariston e a 5 minuti dal Casinò di Sanremo, il Living Garden Hub offre una terrazza mozzafiato con vista sul litorale ligure, creando un’atmosfera unica e accogliente.

SanreMix: storie e passioni dal Festival

Uno degli appuntamenti fissi dell’Hub sarà "SanreMix - Esplorando il Festival: artisti, storie e passioni". Questo format vedrà interviste con ospiti e operatori del settore, offrendo approfondimenti su tutto ciò che ruota intorno alla complessa macchina organizzativa del Festival.

Grazie alla media partnership con QN – Quotidiano Nazionale, i lettori potranno seguire il diario dedicato all’evento su quotidiano.net/sanremo, con contenuti esclusivi e un racconto in prima linea dei momenti salienti.

Un’esperienza multisensoriale tra musica, cultura e innovazione

Il Living Garden Hub promette di essere il centro nevralgico per gli appassionati di musica e cultura. Showcase, incontri e talk si affiancheranno ad eventi che coinvolgono altre arti, dalla letteratura alla gastronomia. La territorialità sarà protagonista attraverso show cooking, esposizioni e iniziative che metteranno in luce le eccellenze enogastronomiche della Riviera ligure e delle tradizioni italiane.

Sul fronte dell’innovazione, l’Hub si distingue per la presenza di ledwall e tecnologie avanzate pensate per workshop interattivi e presentazioni all’avanguardia, dimostrando come creatività e tecnologia possano dialogare in armonia.

Sostenibilità: un impegno concreto

La sostenibilità è al centro del progetto Living Garden Hub, che integra pratiche eco-friendly sia nell’allestimento che nella gestione degli spazi. Questo approccio mira a dimostrare che l’innovazione può essere rispettosa dell’ambiente, conferendo un valore aggiunto all’intero evento.

Un luogo dove idee e collaborazioni prendono vita

Il Living Garden Hub non sarà solo uno spazio per eventi, ma un vero e proprio laboratorio di idee, dove le collaborazioni tra artisti, operatori e appassionati prenderanno vita. È un progetto che celebra non solo la musica, ma anche l’identità culturale e artistica italiana, con uno sguardo rivolto al futuro.