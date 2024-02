Sanremo 2024, Sangiovanni in gara con ‘Finiscimi’: carriera e curiosità

Lo scorso anno è salito sul palco dell’Ariston come ospite per una versione speciale di ‘Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte’ di Gianni Morandi e come partner di Ariete nella cover di ‘Centro di gravità permanente’ di Franco Battiato. Nel 2022 a Sanremo aveva portato ‘Farfalle’, classificatasi quinta e rivelatasi un successo in Italia e all’estero. Stiamo parlando di Sangiovanni, quest’anno in gara al festival con ‘Finiscimi’.

Inizi

Sangiovanni è il nome d’arte di Giovanni Pietro Damian, classe 2003. La sua città natale e quella dove è cresciuto è Vicenza. È il figlio minore di Lidia e Pierluigi, ha altri due fratelli maggiori, Alberto e Andrea. Giovanni è molto legato alla sua famiglia che – come ha raccontato lui stesso – l’ha sempre spronato a realizzare i suoi sogni. Il nome d’arte nasce dal fatto che i suoi amici e non solo gli hanno sempre detto che non ha la faccia di un santo (forse anche con riferimento ai suoi nomi biblici). Al quarto anno di liceo ha partecipato ad ‘Amici’ di Maria De Filippi, vincendo nella categoria Canto e classificandosi secondo nella Finale. In pochi anni il giovane artista ha avuto più di 40 certificazioni tra oro e platino e oltre 1 miliardo di streaming. Ecco i singoli che l’hanno visto protagonista: ‘Paranoia’ - 2020 ‘Non +’ - 2020 ‘Guccy Bag’ - 2020 ‘Lady’ - 2021 ‘Tutta la notte’ - 2021 ‘Hype’ - 2021 ‘Malibu’ - 2021 ‘Raggi gamma’ - 2021 ‘Perso nel buio’ - 2021 ‘Farfalle’ - 2021 ‘Cielo dammi la Luna’ - 2022 ‘Scossa’ - 2022 ‘Fluo’ - 2022 ‘Mon amie freestyle’ - 2022 ‘Americana’ - 2023 Qui, invece, i featuring: ‘Tilt’ (Mecna e CoCo) - 2022 ‘Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte’ (Gianni Morandi) - 2023 ‘La fine del mondo’ (Mr. Rain) - 2023

Sanremo 2024

Da quanto trapelato dalle anticipazioni e dalla giornata di pre-ascolto della stampa specializzata, il brano ‘Finiscimi’ con cui Sangiovanni gareggia al 74esimo Festival di Sanremo è una lettera intima e sincera che invita ad aver coraggio di cambiare, affrontando un momento di crescita, alla fine di un rapporto. Un addio struggente, con tanto di presa di coscienza delle proprie responsabilità: “Finiscimi, fammi sentire come sono pessimo”. Il cantautore ha detto che la canzone non era nata in origine per Sanremo, ma torna all’Ariston proprio perché vuole cantare questo brano, da lui scritto da cima a fondo mentre era a Los Angeles, la scorsa estate, impegnato a lavorare al suo ultimo album. Nella serata dei duetti, invece, ad accompagnare Sangiovanni sarà Aitana per cantare ‘Farfalle’ e ‘Mariposas’, la versione spagnola della hit.

Vita privata

- Sangiovanni è molto amico di Madame (Francesca Calearo). I due hanno frequentato lo stesso liceo vicentino. Pare sia stata proprio la collega a fare il nome di Sangiovanni alla casa discografica Sugar Music che oggi segue entrambi gli artisti. - Per quasi tre anni, da dicembre 2020 alla primavera 2023, Giovanni è stato in coppia con la ballerina Giulia Stabile, sua compagna nella scuola di ‘Amici’ di Maria De Filippi e vincitrice dell’edizione 2021 del talent. - In precedenza Sangiovanni era fidanzato con una ragazza, Margherita, che ha lasciato durante la pausa natalizia del programma, alla fine del 2020, per poter vivere liberamente la sua storia d’amore con Giulia. La Stabile è stata protagonista anche del videoclip di ‘Malibu’ dell’allora fidanzato, che più volte l’ha definita la sua musa ispiratrice.