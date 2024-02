Chi è Matteo Bussola, lo scrittore interpretato a Sanremo 2024 dagli attori di ‘Mare Fuori’

Matteo Bussola sul palco di Sanremo 2024 con il cast di ‘Mare fuori’. Nella seconda serata del Festival, gli attori della fiction ‘Mare Fuori’ hanno portato un testo dello scrittore veronese: “parole nuove, ha detto Amadeus, per parlare di violenza sulle donne con una visione diversa dell’amore. Ecco chi è Bussola, autore del best seller ‘Notti in bianco, baci a colazione’, diventato un caso social.

Chi è Matteo Bussola

Classe 1971, il veronese Matteo Bussola – laureato in architettura a Venezia – artisticamente nasce come fumettista, conduttore radiofonico e scrittore. Esordisce nel mondo dell’arte e della comunicazione attraverso i fumetti e i ‘web comic’.

Fino ai 35 anni ha lavorato come impiegato comunale, poi si è licenziato e ha cominciato a disegnare per la prestigiosissima ‘Sergio Bonelli Editore’. Nel 2007 il primo lavoro con il numero 23 di ‘Detective Dante’, poi viene assoldato da Star Comics. Nel 2012 entra a far parte dello staff di disegnatori della serie Adam Wild.

Il romanzo d’esordio

Nel 2016 esce il suo primo libro ‘Notti in bianco, baci a colazione’, che diventa subito un best seller, tradotto in diversi Paesi tra Europa e Usa. Divertente, è una lettura che scorre veloce: si tratta di una raccolta di racconti e dialoghi che descrivono la sua vita quotidiana di padre. In poco tempo raggiunge il successo nella community: oltre 300mila condivisioni sui social. Stile veloce, pulito e fresco: un mix che piace ai giovani.

Nel 2021, esce nelle sale la versione cinematografica del suo romanzo. Un successo travolgente: “Una bomba atomica, all'improvviso tutti mi conoscevano come scrittore e quasi più nessuno sapeva che disegnavo”, ha commentato Matteo Bussola.

Gli altri libri

Dopo ‘Notti in bianco’ sono usciti altri sette libri per Einaudi e Salani. Da ‘Sono puri i loro sogni. Lettera a noi genitori della scuola’ (2017), ‘La vita fino a te (2018),L'invenzione di noi due (2020) e Il tempo di tornare a casa ( 2021), Due i titolo nel 2022 – ‘Il rosmarino non capisce l'inverno’ e ‘Mezzamela. La bellezza di amarsi alla pari’ – fino all’ultimo lavoro del 2023, ‘Un buon posto in cui fermarsi’.

Vita privata

Bussola è il compagno della scrittrice e sceneggiatrice di fumetti Paola Barbato, che fa parte dello staff di sceneggiatori del fumetto italiano Dylan Dog. La coppia ha tre figlie.