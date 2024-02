Chi è Manuel Franjo, il ballerino venezuelano imitato da Fiorello

Sanremo, 9 febbraio 2024 - E’ ciclone Cuccarini nella serata dei duetti a Sanremo 2024, dalla celebre sigla 'Tutto Matto' al musical 'Grease', con il quale entra in teatro abbracciata ad un Amadeus nei panni di Danny Zucco, che con giubbotto di pelle balla con lei.

Ma poi arriva il colpo di teatro e un’altra imitazione da manuale di Fiorello, altro protagonista indiscusso di questo festival che entra in scena imitando il ballerino Manuel Franjo, e balla un'improbabile 'Sugar Sugar' con la Cuccarini. "La prima cosa che voglio dire è che non firmo la liberatoria", ha ironizzato Fiore, "non per il ballo, ma per 'los cabellos'", ha detto riferendosi alla surreale parrucca. E lamentandosi in un improbabile spagnolo ha cominciato a descrivere la scomodità dei pantaloni di pelle, che per evitare di far fuoriuscire la camicia contenevano un elastico che creava tra le gambe "una sensazione di divisione" tra le risate della platea.

Ma chi è Manuel Franjo?

Franjo è il ballerino venezuelano che ha debuttato in tv a Fantastico 5 insieme a Heather Parisi. Ma il successo è arrivato proprio al Festival di Sanremo dove Franjo era il primo ballerino di Patty Brard, valletta di Pippo Baudo nel 1985. Dopo la realizzazione di un album da cantante, il ballerino è tornato a Fantastico, nella sesta edizione, stavolta accanto proprio a Lorella Cuccarini.

Franjo e Lorella sono diventati un duo formidabile, e lui è diventato l’idolo di moltissime teenager. Con la fine di Fantastico le due carriere si sono separate ma Franjo ha continuato ad avere successo con l’album ‘I need love’.